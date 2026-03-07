comscore
iPhone 17 लवर्स के लिए खुशखबरी, यहां सीधा मिल रहा 4000 का Discount, सीमित समय के लिए Offer

IPhone 17 को Flipkart से सस्ते में घर लाया जा सकता है। फोन पर बैंक डिस्काउंट से लेकर एक्सचेंज ऑफर तक मिल रहा है। इसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 07, 2026, 01:32 PM (IST)

iPhone 17 (4)
iPhone 17 पिछले साल लॉन्च हुए सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन्स में से एक है। ज्यादातर लोग इस फोन को खरीदना चाहते हैं, लेकिन कीमत ज्यादा होने के कारण इसे खरीदने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। हालांकि, अभी इस फोन को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart से खरीदने का सही मौका है। इस पर बैंक डिस्काउंट के साथ-साथ एक्सचेंज ऑफर व EMI भी मिल रही है। news और पढें: OPPO Find X9 5G पर 6750 रुपये की जबरदस्त छूट, जल्दी उठाएं छप्परफाड़ ऑफर का फायदा

अगर आप आईफोन 17 लेने की सोच रहे हैं, तो अभी इसे खरीदने का सही चांस है। इस पर धमाकेदार डील मिल रही हैं, जिनका लाभ लेकर फोन को किफायती दाम पर घर लाया जा सकता है। आइए यहां जानते हैं iPhone 17 डील की पूरी डिटेल… news और पढें: OPPO Reno 15 5G लवर्स के लिए खुशखबरी, 5599 रुपये तक हुआ सस्ता, खरीदने के लिए यहां करें Order

iPhone 17 Price and Offer

एप्पल आईफोन 17 फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस स्मार्टफोन के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 82,900 रुपये है। ऑफर की बात करें, तो डिवाइस पर Axis बैंक की ओर से 4000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 3,967 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर अधिकतम 60,300 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।

ऐसे हैं फीचर्स

आईफोन 17 iOS 26 पर काम करता है। इस फोन में 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और मैक्स ब्राइटनेस 1000 निट्स है। इस पर Ceramic Shield 2 ग्लास लगा है। बेहतर परफॉर्म करने के लिए आईफोन में A19 चिप 5-कोर जीपीयू और 16-कोर Neural Engine दिया गया है।

इस आईफोन में 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज है। इसे IP68 की रेटिंग मिली है। सुरक्षा के लिए फेस लॉक फंक्शन दिया गया है। फोटो क्लिक करने के लिए 48MP का वाइड एंगल लेंस दिया गया है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से लैस है। इसके साथ 48MP का सेकेंडरी सेंसर भी दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए फ्रंट में 18एमपी का कैमरा मिलता है।

बैटरी

कंपनी का कहना है कि इस स्मार्टफोन की बैटरी सिंगल चार्ज में 30 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम देती है। इसकी बैटरी मात्र 20 मिनट में 50 प्रतिशत चार्ज हो जाती है। इसे यूएसबी टाईप-सी पोर्ट के माध्यम से चार्ज किया जा सकता है।