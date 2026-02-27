iPhone 16e हुआ सस्ता, सिर्फ यहां मिल रहा यह धमाकेदार डिस्काउंट

Apple के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अगर आप नया iPhone खरीदने की सोच रहे थे लेकिन बजट की वजह से रुक गए थे तो अब आपके पास शानदार मौका है। Apple iPhone 16e की कीमत पर भारी छूट मिल रही है। Croma पर इस फोन पर 9,000 रुपये से ज्यादा का फायदा मिल रहा है। कंपनी ने इसकी कीमत में सीधा 7510 रुपये की छूट कर दी है और बैंक ऑफर मिलाकर ग्राहक और भी बचत कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसे ऑफर सीमित समय के लिए होते हैं, इसलिए खरीदारी करने वालों को ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए।

इस ऑफर की डिटेल्स

Croma की वेबसाइट पर iPhone 16e अब 59,900 रुपये की लॉन्च कीमत से घटकर सिर्फ 52,390 रुपये में मिल रहा है। यानी सीधा 7510 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट। इसके अलावा अगर ग्राहक Axis Bank या ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 2000 रुपये की छूट भी मिल सकती है। इस तरह फोन की कीमत और कम हो जाती है। ग्राहक चाहें तो AppleCare+ जैसी अतिरिक्त सर्विस भी ले सकते हैं, हालांकि उसके लिए अलग से पेमेंट करना होगा।

डिस्प्ले और कैमरा

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो iPhone 16e में 6.1-inch का OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। स्क्रीन क्वालिटी शानदार और कलर काफी ब्राइट नजर आते हैं। यह फोन 48MP के प्राइमरी कैमरा के साथ आता है, जिसमें 2x ऑप्टिकल जूम की सुविधा मिलती है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

Chipset और AI फीचर्स

परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में कंपनी का लेटेस्ट A18 Chip दिया गया है। फोन में कई AI फीचर्स भी शामिल हैं, जैसे Image Cleanup, Image Playground, ChatGPT इंटीग्रेशन और राइटिंग असिस्टेंस। डिजाइन की बात करें तो इसमें एल्युमिनियम बॉडी दी गई है और Face ID सपोर्ट भी मौजूद है। इसके अलावा USB-C Port और IP68 वॉटर व डस्ट रेजिस्टेंस जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं।