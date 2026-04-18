प्रीमियम फीचर्स वाले OPPO Find X8 पर आया कमाल का ऑफर, मिल रहा 3400 का तगड़ा Cashback

IPL 2026 RCB vs DC: कड़ा मुकाबला आज, जानें कहां देखें लाइव

18 अप्रैल यानी आज Delhi Capitals और Royal Challengers Bengaluru के बीच मैच खेला जाना है। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं, तो हम आपको यहां बताएंगे कि मुकाबले की लाइव स्ट्रीम को कब और कहां देखा जा सकता है।