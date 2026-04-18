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प्रीमियम फीचर्स वाले OPPO Find X8 पर आया कमाल का ऑफर, मिल रहा 3400 का तगड़ा Cashback

OPPO Find X8 cashback offer 3400 price in india specification best deal: ओप्पो फाइंड एक्स8 पर तगड़ा कैशबैक ऑफर मिल रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Apr 18, 2026, 12:37 PM (IST)

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OPPO Find X8 (1)zoom icon
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OPPO Find X8 Screen

ओप्पो फाइंड एक्स8 6.59 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रेजलूशन 2760 × 1256 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके डिस्प्ले के नॉर्मल ब्राइटनेस 800 निट्स है। इस पर Corning Gorilla Glass 7i लगा है।

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OPPO Find X8 Chipset

कंपनी ने OPPO Find X8 स्मार्टफोन में 8-कोर वाली MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट दी है। इसके साथ Immortalis G925 MC12 जीपीयू भी दिया गया है। इसकी रैम 16 जीबी तक है। इसमें 512GB तक स्टोरेज मिलती है।

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OPPO Find X8 Camera

ओप्पो फाइंड एक्स8 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का ऑटो-फोकस से लैस प्राइमरी सेंसर, 50MP का वाइड एंगल और 50MP का टेलीफोटो लेंस मौजूद है। यह OIS सपोर्ट करता है।

OPPO Find X8zoom icon
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OPPO Find X8 Front Camera

OPPO Find X8 में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, डुअल-व्यू वीडियो, टाइम लैप्स और स्टिकर जैसे कैमरा स्पेक्स मिलते हैं।

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OPPO Find X8 Battery

ओप्पो का यह स्मार्टफोन 5630mAh बैटरी से लैस है। इसको 80 वॉट सुपरवूक और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसमें सुरक्षा के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दिया गया है।

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OPPO Find X8 Connectivity

इस मोबाइल फोन में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं। इसके साथ Proximity, Ambient light और Accelerometer जैसे सेंसर मिलते हैं।

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OPPO Find X8 Price in India

OPPO Find X8 फोन इस वक्त Flipkart पर लिस्ट है। इस फोन के 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 67,990 रुपये है। इसका 16GB+512GB स्टोरेज मॉडल 89,999 रुपये में मिल रहा है।

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OPPO Find X8 Deals

SBI बैंक की तरफ से फाइंड एक्स8 पर 3400 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। यह ऑफर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिल रहा है। इसे 3268 रुपये की EMI पर भी खरीदा जा सकता है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।