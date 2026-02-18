comscore
ENG
  • Home
  • Photo Gallery
  • Iphone 17 Pro Max 9000 Discount Offer On Amazon Price In India Specs 48mp48mp48mp Cameras

iPhone 17 Pro Max हुआ 9000 रुपये सस्ता, Amazon की डील ने मचाई धूम, पाएं 48MP+48MP+48MP कैमरे

iPhone 17 Pro Max 9000 discount offer on Amazon Price in India specs 48MP+48MP+48MP Cameras: आईफोन के सबसे प्रीमियम फोन पर धमाकेदार डिस्काउंट।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Feb 18, 2026, 07:12 PM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
iPhone 17 Pro Max (5)zoom icon
18

IPhone 17 Pro Max Display

iPhone 17 Pro Max में कंपनी ने 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.9 इंच का है। इसका रेजलूशन 2868 x 1320 पिक्सल है।

iPhone 17 Pro Max (8)zoom icon
28

IPhone 17 Pro Max Chip

iPhone 17 Pro Max में A19 Pro चिप मिलती है। साथ ही यह iOS 26 पर काम करता है।

iPhone 17 Pro Max (2)zoom icon
38

IPhone 17 Pro Max Models

iPhone 17 Pro Max में कंपनी ने 12GB RAM दी है। वहीं, स्टोरेज में आपको 256GB, 512GB, 1TB और 2TB के ऑप्शन मिलेंगे।

iPhone 17 Pro Max (3)zoom icon
48

IPhone 17 Pro Max Camera

iPhone 17 Pro Max में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। इस सेटअप में आपको 48MP का प्राइमरी, 48MP का सेकेंडरी और 48MP का टेलीफोटो सेंसर मिलेगा।

iPhone 17 Pro Max (4)zoom icon
58

IPhone 17 Pro Max Selfie Camera

iPhone 17 Pro Max में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 18MP का कैमरा फ्रंट में दिया गया है।

iPhone 17 Pro Max (7)zoom icon
68

IPhone 17 Pro Max Battery

iPhone 17 Pro Max की बैटरी क्षमता की बात करें, तो यह फोन सिंगल चार्ज पर 14 घंटे तक का प्लेटाइम प्रोवाइड करेगा।

iPhone 17 Pro Max (6)zoom icon
78

IPhone 17 Pro Max Price

iPhone 17 Pro Max के 2TB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 2,29,900 रुपये लिस्ट है। हालांकि, इस मॉडल को आप बेहद ही तगड़े डिस्काउंट में खरीद सकेंगे।

iPhone 17 Pro Max (9)zoom icon
88

IPhone 17 Pro Max Discount

iPhone 17 Pro Max के डिस्काउंट की बात करें, तो फोन पर 6000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 4000 रुपये का अलग से ऑफ मिलेगा।