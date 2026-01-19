Flipkart Republic Days Sale 2026 शुरू हो चुकी है। इस सेल के दौरान विभिन्न कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर बंपर डील व डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं। अगर आप कम बजट के अंदर अपने लिए नया स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे थे, तो अब आपको 10,000 रुपये खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट सेल के दौरान आप महज 7000 रुपये से भी कम में अपने लिए नया टीवी खरीद सकते हैं। यहां देखें फ्लिपकार्ट सेल में मिल रही कुछ सुपरहीट डील्स। और पढें: Vivo के 7300mAh बैटरी वाले फोन पर 2500 की छूट, खरीदने के लिए लगी ऑर्डर की छड़ी

Foxsky 60 cm (24 inch) HD Ready LED Smart Android TV 2025 Edition

Foxsky 60 cm (24 inch) HD Ready LED Smart Android TV 2025 Edition को Flipkart सेल के दौरान आप सिर्फ 5,499 रुपये में खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में 24 इंच की HD स्क्रीन मिलती है, जिसमें 250 Nits तक की ब्राइटनेस मौजूद है। ऑडियो के लिए कंपनी ने इसमें 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इतना ही नहीं इस टीवी में Netflix, JioHotstar, Prime Video, YouTube जैसे ऐप्स का भी एक्सेस मिलेगा।

Thomson Alpha 60 cm (24 Inch) HD Ready LED Smart Linux TV

Thomson Alpha 60 cm (24 Inch) HD Ready LED Smart Linux TV को Flipkart सेल के दौरान 6,299 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में भी 24 इंच की HD स्क्रीन दी गई है, जिसमें 60Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। ऑडियो के लिए इसमें 20W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है। इस टीवी में आपको Prime Video, Sony Liv, YouTube, और ZEE5 जैसे ओटीटी ऐप्स का एक्सेस मिलता है।

KODAK Special Edition 60 cm (24 inch) HD Ready LED Smart Linux TV with 20W Sound Output

Thomson Alpha 60 cm (24 Inch) HD Ready LED Smart Linux TV को भी फ्लिपकार्ट सेल से 6,299 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में भी 24 इंच की HD स्क्रीन मिलती है, जिसका रेजलूशन 1366 x 768 पिक्सल है। यह टीवी Linux ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। ऑडियो के लिए इसमें 20W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा, इस टीवी में Prime Video, YouTube, Sony LIV जैसे ऐप्स का एक्सेस शामिल है।