200MP कैमरा वाले Oppo Find X9 Pro पर 10999 रुपये का Discount, Flipkart सेल में कीमत हुई धड़ाम

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jan 18, 2026, 01:56 PM (IST)
Oppo Find X9 Pro फोन परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही फोन Android 16 के साथ आता है, लेकिन कंपनी इस फोन के साथ 5 साल तक का OS और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट देगी।
फोटोग्राफी के लिए Oppo Find X9 Pro फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप में आपको 50MP का Sony LYT-828 प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ, 50MP का Samsung ISOCELL 5KJN5 अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 200MP का तीसरा कैमरा मिलता है।
Oppo Find X9 Pro में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया है, जिसके जरिए आप अपनी शानदार सेल्फी व वीडियो कॉलिंग का आनंद ले सकते हैं।
Oppo Find X9 Pro में कंपनी ने 6.78 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। वहीं, रेजलूशन 1,272×2,772 पिक्सल है।
Oppo Find X9 Pro में 16GB RAM और 512GB स्टोरेज दी गई है।
Oppo Find X9 Pro में 7,500mAh दमदार बैटरी मिलती है। कंपनी ने इसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग दी है। वहीं, इसमें 50W वायरलेस सपोर्ट भी मिलता है।
Oppo Find X9 Pro फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Flipkart पर 1,39,999 रुपये लिस्ट है, जिसे बैंक कार्ड डिस्काउंट के बाद आप काफी सस्ते में खरीद सकते हैं।
Oppo Find X9 Pro के डिस्काउंट की बात करें, तो फोन को Flipkart से फोन को 1,09,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही HDFC बैंक कार्ड के जरिए खरीदने पर 10999 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है।
