Flipkart Republic Day Sale 2026: iPhone 16 से लेकर Vivo T4x तक ये चीजें मिलेंगी सस्ती

Flipkart Republic Day Sale 2026 की शुरुआत 17 जनवरी से होने जा रही है, जो Amazon Great Republic Day Sale के एक दिन बाद शुरू होगी। इस बड़े सेल इवेंट में Flipkart ने कंफर्म किया है कि स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी, कैमरा, वायरलेस स्पीकर, TWS ईयरबड्स, वियरेबल्स और स्मार्ट होम डिवाइस जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भारी छूट दी जाएगी। इसी बीच कंपनी ने कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन्स के नाम भी टीज किए हैं, जो इस सेल के दौरान डिस्काउंट पर उपलब्ध होंगे। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: स्मार्टफोन पर मिलेगा भर-भर के डिस्काउंट, Samsung से लेकर OnePlus के फोन शामिल

इन स्मार्टफोन्स पर मिलेंगे ऑफर्स?

Flipkart की Republic Day Sale 2026 माइक्रोसाइट के अनुसार, iPhone 16, Vivo T4x 5G और Realme P3 Lite 5G पर बैंक ऑफर्स, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस मिलने वाला है। हालांकि, इन फोन्स पर मिलने वाली छूट का खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन Flipkart ने यह जरूर बताया है कि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर ग्राहकों को 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आसान EMI ऑप्शन भी उपलब्ध होंगे। आने वाले दिनों में Flipkart और भी स्मार्टफोन्स के नाम सामने ला सकता है, जिन पर Republic Day Sale के दौरान कीमतों में कटौती की जाएगी। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026 का हुआ ऐलान, जानें तारीख, बैंक ऑफर और छूट

iPhone 16 के फीचर्स?

अगर iPhone 16 की बात करें तो यह फिलहाल Flipkart पर 69,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्टेड है। भारत में इसे सितंबर 2024 में 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया था। iPhone 16 में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 60Hz रिफ्रेश रेट, 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और Dynamic Island फीचर मिलता है। यह फोन Apple के लेटेस्ट 3nm A18 ऑक्टा-कोर चिपसेट से लैस है, जो दमदार परफॉर्मेंस और बेहतर बैटरी एफिशिएंसी देता है। Republic Day Sale के दौरान इस फोन पर मिलने वाली छूट iPhone खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। और पढें: Flipkart Republic Day Sale 2026 इस तारीख से होगी शुरू, स्मार्टफोन से लेकर फ्रिज तक इन चीजों पर मिलेगा Discounts

Vivo T4x 5G और Realme P3 Lite 5G के फीचर्स?

वहीं Vivo T4x 5G और Realme P3 Lite 5G बजट सेगमेंट के ग्राहकों को टारगेट करते हैं। Vivo T4x 5G अभी Flipkart पर 15,499 रुपये में उपलब्ध है, जबकि इसे मार्च 2025 में 13,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। इसमें 6.72 इंच का Full HD+ LCD डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर और 6500mAh की बड़ी बैटरी 44W फास्ट चार्जिंग के साथ मिलती है। वहीं Realme P3 Lite 5G की मौजूदा कीमत 11,999 रुपये है, जिसे सितंबर 2025 में 12,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। इस फोन में 6.67 इंच का HD+ डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है।