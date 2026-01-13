Published By: Manisha | Published: Jan 13, 2026, 06:35 PM (IST)
Best Smartphones under 10000: कुछ समय पहले तक 10 हजार से कम की कीमत में एक अच्छे फीचर्स वाला फोन खरीदना एक बड़ी बात थी। हालांकि, पिछले कुछ समय में कई धाकड़ फीचर्स वाले एंट्री-लेवल फोन भारत में लॉन्च हो चुके हैं। खास बात यह है कि इन 10 हजार से कम के स्मार्टफोन में आपको 5G कनेक्टिविटी की सुविधा मिलती है। यहां देखें अमेजन पर 10 हजार से कम में मिलने वाले एंट्री-लेवल फोन की लिस्ट। और पढें: Amazon Clearance Countdown: इन फोन पर मिल रहा 5000 तक का Discount, सस्ते में खरीदने का आखिरी मौका
Samsung Galaxy M06 5G फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट वाले मॉडल को 9,249 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो सैमसंग के फोन में FHD (1920 x 1080) डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा व 2MP का डेप्थ कैमरा मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। और पढें: 10,000 रुपये से कम में खरीदें बेस्ट 5G स्मार्टफोन, फीचर्स 1 नंबर
Redmi A4 5G फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट वाले मॉडल को Amazon से 8,799 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो रेडमी के फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 4s Gen 2 5G प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन की बैटरी 5160mAh की है, जिसके साथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। और पढें: Redmi से लेकर iQOO तक पर गजब छूट, 10 हजार से कम में ले आएं घर आज
Lava Bold N1 5G फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट वाले मॉडल को अमेजन से 8,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो लावा के फोन में 6.75″ HD+120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन UNISOC T765 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन की बैटरी 5000mAh की है।
