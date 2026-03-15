LPG Crisis in India: मिडिल ईस्ट वॉर के चलते भारत पिछले काफी दिनों से LPG संकट का सामना कर रहा है। भारत की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिलेंडर सप्लाई सिमित करने को कहा है, जिससे पूरा देश प्रभावित हो रखा है। गैसे सिलेंडर की कमी के बाद अब लोग इसके वैकल्पिक तरीकों की तलाश कर रहे हैं। खास बात यह है कि मार्केट में कई स्मार्ट अप्लाइंसेस मौजूद है, जिसे सिलेंडर के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें से कुछ अप्लाइंसेस तो आपके घर में अभी भी मौजूद होंगे। यहां देखें लिस्ट। और पढें: 5000 रुपए से कम के 8 बेस्ट Induction Cooktop, LPG का झंझट करें खत्म

Induction Cooktop

Induction Cooktop एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जो कि बिजली से चलता है। यह पिछले काफी सालों से गैस सिलेंडर के विकल्प के तौर पर भारतीय घरों में इस्तेमाल हो रहा है। इंडक्शन को आप विभिन्न रेंज के तहत खरीद सकते हैं। 1500 से लेकर 5000 तक की रेंज में आपको कई अच्छे ब्रांडेड Induction खरीद के लिए उपलब्ध होंगे। और पढें: US-Iran के बढ़ते तनाव की वजह से भारत में क्यों बढ़ रही माइक्रोवेव और इंडक्शन स्टोव की मांग, जानें वजह

Air Fryer

Air Fryer की बात करें, तो डिवाइस हॉट एयर टेक्नोलॉजी के साथ खाने को पकाने का काम करता है। एयर फ्रायर के जरिए आप खाने को फ्राई, रोस्ट व बेक कर सकते हैं। खास बात यह है कि एयर फ्रायर में खाना बनाने के लिए न मात्र तेल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक डायट करने वाले लोग ही अपने घर में एयर फ्रायर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी सिलेंडर आपूर्ति के तहत आप इसके जरिए खाना भी पका सकते हैं। मार्केट में 2500 से लेकर 10,000 तक की रेंज के एयर फ्रायर खरीद के लिए उपलब्ध हैं।

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Microwave Oven

Microwave Oven का इस्तेमाल खाना गर्म करने के लिए किया जाता था, लेकिन इसके जरिए आप खाना भी पका सकते हैं। अवन में आप पास्ता, सब्जी, सूप, चावल आदि बना सकते हैं। अवन की प्राइस रेंज की बात करें, तो इसे 5000 से लेकर 80000 रुपये तक की रेंज तक में खरीद सकते हैं।