Air Fryer Buying Guide: एयर फ्रायर खरीदते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, नहीं तो होगा हजारों का नुकसान

Air Fryer Buying Guide: एयर फ्रायर आज के समय में किचन का अहम हिस्सा बन गया है। इस उपकरण की मदद से बहुत कम तेल में स्वादिष्ट और कुरकुरा खाना पकाया जा सकता है। यही कारण है कि अब यह हेल्थ कॉन्शियस लोगों की पहली पसंद बन गया है। हालांकि, ज्यादातर लोग इसे खरीदते आम गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनके हजारों रुपये बेकार हो जाते हैं। अगर आप भी एयर फ्रायर खरीदने जा रहे हैं, तो यह गाइड आपके काम आने वाली है। हम आपको यहां एयर फ्रायर खरीदते वक्त की गई गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको नजरअंदाज नहीं करना है। इससे आपके पैसे खराब नहीं होंगे और बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। और पढें: 10,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 बेहतरीन Air Fryer, अब छोड़ो LPG की टेंशन

साइज

अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे छोटे साइज वाला एयर फ्रायर खरीद लेते और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जब भी एयर फ्रायर खरीदने जाएं, तो अपने परिवार के सदस्यों के हिसाब से चुनें। आपको बदा दें कि 2 से 3 लीटर वाला एयर फ्रायर 1 से 2 लोगों के लिए एकदम बेस्ट है। वहीं, 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए 4 से 6 लीटर वाला एयर फ्रायर ठीक रहेगा। और पढें: गैस सिलेंडर हो गया खत्म? इन 3 स्मार्ट किचन अप्लायंसेस से बनाएं खाना

वोल्टेज

एयर फ्रायर खरीदते समय अधिकतर लोग वोल्टेज पर ध्यान नहीं देते हैं और हाई वोल्टेज वाला फ्रायर घर ले आते हैं, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। कम से कम 1400 वॉट वाला एयर फ्रायर खरीदना चाहिए। इससे खाना बेहतर तरीके से पकता है और बिजली का बिल भी कम आता है।

फीचर्स

आजकल एयर फ्रायर टेम्परेचर कंट्रोल, टाइमर और ऑटो शट-ऑफ जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। इन सुविधाओं के इस्तेमाल से आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए इन फीचर्स को नजरअंदाज न करें।

ब्रांड

जब भी एयर फ्रायर खरीदने जाएं, तो Philips जैसी रिनाउंड कंपनी के फ्रायर को चुनें। इससे आपको बेहतर कुकिंग मिलेगी। फ्रायर जल्दी खराब नहीं होगा। यदि खराब हो भी जाता है, तो आप वारंटी के तहत बिना अतिरिक्त चार्ज के उसे ठीक भी करा सकते हैं। हालांकि, लोकल एयर फ्रायर खरीदने पर ये सब सुविधाएं नहीं मिलेंगी।

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रिव्यू और रेटिंग

एयर फ्रायर खरीदने से पहले रिव्यू और रेटिंग पर न ध्यान देना बड़ी गलती है। इन डिटेल को पढ़ने से उपकरण की परफॉर्मेंस से लेकर क्वालिटी तक की सही जानकारी मिलती है। आप एयर फ्रायर खरीदने जा रहे हैं, तो रुक जाएं, पहले उसकी रेटिंग देखें और दूसरे कस्टमर के रिव्यू को पढ़ें। ऐसा करने से आप अपने लिए बेहतर फ्रायर चुन पाएंगे।