5000 रुपए से कम के 8 बेस्ट Induction Cooktop, LPG का झंझट करें खत्म

Written By Ashutosh Ojha
Edited By: Ashutosh Ojha| Published By: Ashutosh Ojha|
Published: Mar 13, 2026, 07:50 PM (IST)
Philips Viva Collection 2100 W पावर के साथ आता है। 6 प्रीसेट मेन्यू के साथ यह कुकिंग को आसान और सुरक्षित बनाता है। इसकी कीमत ₹4,099 है।
Prestige का यह PIC 20 इंडक्शन कुकटॉप 1600 W पावर के साथ आता है। इसमें पुश बटन कंट्रोल है और यह ऑटोमेटिक व्हिसल काउंटर और भारतीय रेसिपी मेन्यू ऑप्शन्स के साथ आता है। इसकी कीमत ₹2,899 है।
Bajaj का यह 2200 W इंडक्शन कुकटॉप तेज खाना पकाने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें 11 पावर लेवल और 3 प्रीसेट मेन्यू हैं। टच कंट्रोल और डिजिटल डिस्प्ले की मदद से इसे चलाना आसान है। इसकी कीमत ₹3,699 है।
Havells का यह 1600W इंडक्शन कुकटॉप 9 अलग-अलग कुकिंग ऑप्शन्स के साथ आता है। इसमें पुश बटन कंट्रोल है, जिससे इसे चलाना बहुत आसान है। डिजिटल डिस्प्ले और LED संकेत की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा मोड चालू है। यह ओवरहीट प्रोटेक्शन, ऑटो पैन डिटेक्शन और ऑटो पावर ऑफ जैसी सुरक्षा सुविधाओं के साथ आता है। इसकी कीमत ₹3,499 है।
Prestige PIC16.0 इंडक्शन कुकटॉप का डिजाइन बहुत सुंदर और कॉम्पैक्ट है। इसमें आसान पुश बटन कंट्रोल, ऑटोमैटिक स्टार्ट ऑप्शन और ऑटोमैटिक वोल्टेज रेगुलेटर जैसी सुरक्षा सुविधाएं हैं। इसकी कीमत ₹3,549 है।
Havells Evo Cook TC20 2000 W पावर के साथ आता है और इसमें 8 कुकिंग ऑप्शन्स हैं। यह टच कंट्रोल, कई पावर और तापमान मोड्स और 6000 V ट्रिपल सर्ज प्रोटेक्शन जैसी सुरक्षा सुविधाओं के साथ आता है। इसकी कीमत ₹4,899 है।
KENT Star इंडक्शन कुकटॉप 3000 W पावर के साथ आता है। इसमें 6 प्रीसेट मेन्यू हैं, माइक्रोक्रिस्टलीन ग्लास की सतह है और फीदर टच कंट्रोल के साथ आता है। इसके अलावा ओवरहीट प्रोटेक्शन और ऑटो टर्न-ऑफ जैसी सुरक्षा सुविधाएं भी हैं। इसकी कीमत ₹4,399 है।
Wonderchef का यह 1400 W इंडक्शन कुकटॉप 11 प्रीसेट फंक्शन के साथ आता है। इसमें पुश टच कंट्रोल, एडवांस्ड डुअल लेयर कॉइल और ऑटोमेटिक शट ऑफ जैसी सुरक्षा सुविधाएं हैं। यह LED डिस्प्ले के साथ आता है और इसका टफन्ड ग्लास मटेरियल इसे टिकाऊ बनाता है। इसकी कीमत ₹2,198 है।
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