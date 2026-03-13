5000 रुपए से कम के 8 बेस्ट Induction Cooktop, LPG का झंझट करें खत्म

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Havells 1600W Induction Cooktop

Havells का यह 1600W इंडक्शन कुकटॉप 9 अलग-अलग कुकिंग ऑप्शन्स के साथ आता है। इसमें पुश बटन कंट्रोल है, जिससे इसे चलाना बहुत आसान है। डिजिटल डिस्प्ले और LED संकेत की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा मोड चालू है। यह ओवरहीट प्रोटेक्शन, ऑटो पैन डिटेक्शन और ऑटो पावर ऑफ जैसी सुरक्षा सुविधाओं के साथ आता है। इसकी कीमत ₹3,499 है।