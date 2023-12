Amazon पर सस्ते हो गए नेकबैंड, 800 रुपये से कम में खरीदने का मौका

Best Neckbands under 800 on Amazon: आपको मोबाइल पर मूवी देखना और गाने सुनना पसंद है। इसके लिए आप अच्छा नेकबैंड तलाश रहे हैं, तो आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। क्योंकि हम आपको इस खबर में अमेजन इंडिया पर उपलब्ध चुनिंदा नेकबैंड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें 800 रुपये से कम में खरीद सकते हैं। इनमें आपको अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी।

pTron Tangent Duo

यह नेकबैंड 13mm के ड्राइवर के साथ आता है। इसमें डीप बास और एचडी कॉल की सुविधा दी गई है। इसके अलावा, नेकबैंड में डुअल पेयरिंग, वॉइस असिस्टेंट और टाईप-सी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसकी कीमत 499 रुपये है।

Buy Now on Amazon

ZEBRONICS Zeb Evolve

इस नेकबैंड की कीमत 499 रुपये है। इसे अमेजन इंडिया से खरीदा जा सकता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो नेकबैंड में ब्लूटूथ 5.0 के साथ डुअल पेयरिंग का सपोर्ट दिया गया है। इस ईयरफोन में कॉल फंक्शन के साथ-साथ मीडिया और वॉल्यूम कंट्रोल बटन दिए गए हैं। शानदार साउंड के लिए नेकबैंड ईयरफोन में 10mm के ड्राइवर मिलते हैं।

Buy Now on Amazon

Amazon Basics Neckband

इस नेकबैंड में ब्लूटूथ 5.0 है। इसमें टच कंट्रोल के साथ वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है। इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलती है। इसके अलावा, नेकबैंड में बिल्ट-इन माइक के साथ दमदार बैटरी दी गई है, जो फुल चार्ज में 13 घंटे तक चलती है। अमेजन से इसे 699 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Buy Now on Amazon

Portronics Harmonics Z5

Portronics Harmonics Z5 शानदार नेकबैंड है। इस ईयरफोन की बैटरी फुल चार्ज में 33 घंटे चलती है। सीमलेस फंक्शनिंग के लिए नेकबैंड में डुअल पेयरिंग की सपोर्ट दिया गया है। इसमें फास्ट चार्जिंग मिलती है। यह वॉटर और डस्ट प्रूफ है। इसकी कीमत 699 रुपये है।

Buy Now on Amazon

Infinity – JBL Glide N120

दमदार साउंड क्वालिटी के लिए इनफिनिटी जीबीएल ग्लाइड नेकबैंड में डीप बास, डुअल Equalizer समेत 12mm के ड्राइवर दिए गए हैं। इसमें फ्लेक्सिबल नेकबैंड मिलता है। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नेकबैंड में ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है। इसकी कीमत 799 रुपये है।