iPhone 16 पर 7000 का भारी-भरकम Discount, इस प्लेटफॉर्म पर मिल रही सुनहरी Deal

iPhone 16 gets upto 7000 discount on flipkart check price in india specification offer: आईफोन 16 को सस्ते में खरीदने का सुनहरा मौका है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jan 31, 2026, 11:04 AM (IST)

IPhone 16 Display

iPhone 16 फोन 6.1 इंच के सुपर रेटिना एक्सडीआर OLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स और रेजलूशन 2556×1179 पिक्सल है। इस पर Ceramic Shield लगी है, जो इसकी स्क्रीन को प्रोटेक्शन प्रदान करती है।

IPhone 16 Chip

बेहतर वर्किंग के लिए iPhone 16 में A18 चिप दी गई है। इसके साथ 16-कोर Neural Engine मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में 512GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसमें डेटा सिक्योर रखने के लिए फेस लॉक फीचर मिलता है।

IPhone 16 Camera

iPhone 16 में 48MP का प्राइमरी कैमरा है। यह ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करता है। इसके साथ 12MP का अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया है। इसके कैमरे से 4के वीडियो शूट की जा सकती है।

IPhone 16 Secondary Camera

आईफोन 16 के फ्रंट में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 12MP का कैमरा मिलता है। यह ऑटो-फोकस से लैस है। इसका अपर्चर ƒ/1.9 है। इसमें भी बैक कैमरे की तरह 4के वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा मिलती है।

IPhone 16 Battery

iPhone 16 में बिल्ट-इन रिचार्जेबल बैटरी मिलती है। इसको 25 वॉट के चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी फुल चार्ज में 22 घंटे का बैकअप देती है।

IPhone 16 Other Specs

iPhone 16 लेटेस्ट iOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस फोन में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, फिजिकल सिम, ई-सिम और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इस फोन की डायमेंशन 147.6×71.6×7.80mm और वजन 170 ग्राम है।

IPhone 16 Price

iPhone 16 की असल कीमत 69,900 रुपये है, लेकिन यह डिवाइस पॉपुलर शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर 64,900 रुपये में मिल रहा है। इस डिवाइस की कीमत 5000 की छूट शामिल है। इस दाम में 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा।

IPhone 16 Deals

आईफोन 16 पर 2000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। यह ऑफर ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करने पर मिल रहा है। इस तरह फोन पर कुल 7000 रुपये (कीमत में 5000 का ऑफ पहले से शामिल है) की छूट का फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा, मोबाइल फोन को EMI पर भी खरीदा जा सकता है।