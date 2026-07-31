OnePlus N6x स्मार्टफोन फाइनली भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का नया बजट फोन है, जिसे कंपनी ने 20 हजार से कम की रेंज में पेश किया है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में आपको 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जिसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6360 Apex प्रोसेसर से लैस है। फोन में 4GB RAM मिलती है। वहीं, स्टोरेज में कंपनी ने 2 ऑप्शन पेश किए हैं। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी है। कंपनी ने इस फोन को 7000mAh बैटरी के साथ पेश किया है, जिसके साथ 15W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स।

OnePlus N6x Price in India, Sale

कंपनी ने OnePlus N6x को 2 वेरिएंट्स में पेश किया है। फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये है। वहीं, 4GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 20,999 रुपये है। फोन की सेल 4 अगस्त दोपहर 12 बजे से Amazon पर उपलब्ध होगी। बैंक कार्ड के जरिए फोन पर 1500 रुपये का ऑफ मिलेगा, जिसके बाद आप फोन को 17499 रुपये और 19499 रुपये में खरीद सकेंगे। फोन में आपको 2 कलर ऑप्शन भी मिलेंगे, जिसमें Burgundy Red व Ice Blue ऑप्शन शामिल है।

OnePlus N6x Specifications

फीचर्स की बात करें, तो वनप्लस के फोन में 6.8 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजलूशन 1570×720 पिक्सल है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz है। वहीं, इसमें 900 Nits ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6360 Apex प्रोसेसर से लैस है। फोन में कंपनी ने 4GB RAM दी है। वहीं, स्टोरेज 64GB व 128GB है।

फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने फोन में 13MP का कैमरा दिया है। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए आपको 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ आपको 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।

फीचर OnePlus N6x Specifications डिस्प्ले 6.8 इंच HD+ डिस्प्ले रेजलूशन 1570 × 720 पिक्सल रिफ्रेश रेट 120Hz ब्राइटनेस 900 Nits प्रोसेसर MediaTek Dimensity 6360 Apex रैम 4GB स्टोरेज 64GB / 128GB रियर कैमरा 13MP फ्रंट कैमरा 5MP बैटरी 7000mAh फास्ट चार्जिंग 15W मजबूती MIL-STD-810H

OnePlus N6x को मिलेंगी इन फोन से टक्कर

iQOO Z11 Lite 5G

iQOO Z11 Lite 5G के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 19,499 रुपये है। इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर मिलता है। फोन की बैटरी 6500mAh की है, जिसके साथ 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन का डिस्प्ले 6.74 इंच का है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का बैक व 5MP का सेल्फी कैमरा मिलता है।

Realme P4R 5G

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Realme P4R 5G के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 20,999 रुपये है। इस फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलता है। फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। इस फोन में आपको 8000mAh की धाकड़ बैटरी दी गई है।