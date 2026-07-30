Edited by Manisha |Published: Jul 30, 2026, 12:43 PM (IST)
Sony ने अपने पॉपुलर गेमिंग कंसोल PS5 की कीमतों में कई बार ग्लोबल लेवल पर इजाफा किया है। वहीं, अब भारतीय गेमर्स को तगड़ा झटका लग गया है। कंपनी ने अब इस PlayStation की कीमतों को भारत में भी बढ़ा दिया है। भारत से पहले कंपनी US, the UK, Japan व Southeast Asia रीजन में कीमतों की बढ़ोतरी कर चुकी है। हाल ही में लीक के जरिए सामने आया था कि जल्द ही कंपनी भारतीय मार्केट में भी अपने गेमिंग कंसोल को महंगा करने की प्लानिंग कर रही है। वहीं, अब आप कंपनी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, तो यह गेमिंग कंसोल पहले से ज्यादा की कीमत में खरीद के लिए लिस्ट है। आइए जानते हैं इसकी पुरानी और नई कीमत। और पढें: Sony के इस ऐलान से PlayStation यूजर्स को बड़ा झटका, 2028 से नहीं मिलेगी Game की Disc
कंपनी ने PS5 Standard Edition को भारत में पहले 54,990 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था। वहीं, अब इसकी कीमत में 15000 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जो कि अब आपको 69,990 रुपये में मिलेगा। PS5 की नई कीमत Sony के ऑफिशियल ShopAtSC स्टोर पर लिस्ट हो चुकी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि साइट पर फिलहाल यह पीएस5 आउट-ऑफ-स्टॉक है। और पढें: GTA 5 खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा, फ्री में मिलेगा Next-Gen Upgrade
आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है कि कंपनी ने PS5 की कीमतों में भारत में इजाफा किया हो। इससे पहले पिछले साल भी कंपनी ने इसी महीने जुलाई में PS5 digital edition की कीमतें बढ़ाई थी। पहले इसकी कीमत 44,990 रुपये थी, जिसे बाद में 5000 रुपये महंगा करके 49,990 रुपये का कर दिया गया। और पढें: 30000 रुपए से कम में खरीदें ये 7 धांसू Home Theatre, घर बन जाएगा Cinema Hall
भारत के अलावा, कंपनी अपने कई प्रोडक्ट्स को ग्लोबली महंगा कर चुकी है, जिसमें PS5, PS5 Pro और PlayStation Portal remote आदि शामिल थे। पिछले साल अप्रैल महीने में कंपनी ने PS5 को UK, Europe, Middle East and Africa (EMEA), Australia और New Zealand जैसे देशों में महंगा किया था। उस वक्त कंपनी ने कीमतों को बढ़ाने के पीछे की वजह वैश्विक आर्थिक दबाव बताया।
वहीं, इस साल मार्च महीने में PS5, PS5 Pro और PlayStation Portal की कीमतें बढ़ाई गई थी। ये बढ़ोतरी US, the UK और Japan में हुई थी। US मार्केट में PS5 Standard Edition की कीमत $549.99 से बढ़ाकर $649.99 कर दी गई थी। वहीं, Digital edition की कीमत $499.99 से बढ़कर $599.99 कर दी गई।
अप्रैल में PS5 hardware की कीमतें Southeast Asia रीजन में बढ़ गई, जिसमें Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore और Vietnam आदि शामिल है। हलांकि, उस वक्त भारत में कीमतों को नहीं बढ़ाया गया था। वहीं, अब कुछ ही महीनों में भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है।