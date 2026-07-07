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Amazon Prime Day Sale 2026 में लैपटॉप पर मिल बड़ा डिस्काउंट, देखें फीचर्स और कीमत

Amazon Prime Day Sale 2026 Best Laptop Deals: अमेजन सेल में इन Laptop पर मिल रही है बंपर छूट...

Edited By: Ashutosh Ojha| Published By: Ashutosh Ojha| Published: Jul 07, 2026, 06:21 PM (IST)

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किन लैपटॉप पर मिल रहा है ऑफर?

Amazon Prime Day Sale 2026 भारत में लाइव है और HP, Asus, Dell और Acer जैसे ब्रांड्स के लैपटॉप पर शानदार ऑफर मिल रहे हैं।

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क्या मिलेंगे बैंक ऑफर्स?

अपर आप SBI और Axis Bank के कार्ड से लैपटॉप खरीदेंगे तो 10 प्रतिशत तक का और Amazon Pay ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड पर 5% का डिस्काउंट मिलेगा।

ASUS Chromebook CM1405zoom icon
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ASUS Chromebook CM1405

ASUS Chromebook CM1405 की प्राइस 26,990 रुपये है। इस लैपटॉप में MediaTek Kompanio 540 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ ही 4GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलेगी। यह Chrome OS पर चलता है। इसका वजन 1.37kg है। इसमें 14-इंच FHD डिस्प्ले भी मिलेगी।

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Acer Aspire One

Acer Aspire One ग्राहकों के लिए 36,990 रुपये में Amazon की वेबसाइट पर लिस्ट है। यह लैपटॉप 14-इंच HD डिस्प्ले और Windows 11 से साथ आता है। इसमें AMD Ryzen 3 7320U प्रोसेसर के साथ 8GB LPDDR5 RAM और 256GB SSD दी गई है। इसका वजह 1.48kg है।

HP OmniBook 3zoom icon
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HP OmniBook 3

यह HP का लेटेस्ट लैपटॉप है, जो AMD Ryzen AI 5 330 प्रोसेसर, 24GB DDR5 RAM और 1TB SSD लैस है। इसमें 15.6-इंच FHD Anti-Glare डिस्प्ले, Backlit Keyboard, Fingerprint Sensor और Windows 11 का स्पोर्ट मिलेगा। इस डिवाइस का वजन लगभग 1.7kg है। इसकी कीमत 69,990 रुपये है।

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ASUS Vivobook S14

ASUS Vivobook S14 का प्राइस 76,990 रुपये है। इस लैपटॉप में Intel Core Ultra 5 225H प्रोसेसर के साथ 16GB RAM और 512GB SSD मिलेगी। ये डिवाइस 14-इंच FHD+ डिस्प्ले, Metal Body, 1.4kg वजन और Intel Integrated Graphics से साथ आता है। साथ में Windows 11 का स्पोर्ट भी मिलेगा।

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HP 15

HP का यह लैपटॉप 78,990 रुपये में लिस्ट है। इसमें 15.6-इंच Full HD IPS डिस्प्ले मिलेगी। इसके प्रोसेसर की बात करें तो ये Intel Core Ultra 5 125H से लैस होगा। इसमें 16GB DDR5 RAM और 1TB SSD है। इसके अलावा इसमें Intel Arc Graphics और Windows 11 का स्पोर्ट मिलेगा।

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Dell 15

Dell में फास्ट प्रोसेसिंग और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 13th Gen Intel Core i5-1334U प्रोसेसर दिया है। इसमें 6GB DDR4 RAM और 512GB SSD भी मिलेगी। इस लैपटॉप में 15.6-इंच की Full HD Anti-Glare डिस्प्ले है। इसकी कीमत 59,990 रुपये है। इसे Amazon से खरीदा जा सकता है।