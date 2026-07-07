Amazon Prime Day Sale 2026 में लैपटॉप पर मिल बड़ा डिस्काउंट, देखें फीचर्स और कीमत

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HP 15

HP का यह लैपटॉप 78,990 रुपये में लिस्ट है। इसमें 15.6-इंच Full HD IPS डिस्प्ले मिलेगी। इसके प्रोसेसर की बात करें तो ये Intel Core Ultra 5 125H से लैस होगा। इसमें 16GB DDR5 RAM और 1TB SSD है। इसके अलावा इसमें Intel Arc Graphics और Windows 11 का स्पोर्ट मिलेगा।