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JioTag 2 भारत में लॉन्च, खोए हुए सामान को आसानी से ढूंढ निकालेगा छोटा-सा ट्रैकर

JioTag 2 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इसका इस्तेमाल एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के साथ किया जा सकता है। इसमें अलार्म और 1 साल चलने वाली बैटरी मिलती है।

Edited by Ajay Verma |Published: Aug 01, 2026, 09:12 AM (IST)

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Jio ने साल 2023 में JioTag को लॉन्च किया था। अब कंपनी ने इस लोकेशन ट्रैकिंग टैग के नए वर्जन JioTag 2 को भारतीय बाजार में उतार दिया है। इस छोटे से टैग की मदद से चाबी, वॉलेट, बैग, लगेज और दूसरे जरूरी सामान का पता आसानी से लगाया जा सकता है। कंपनी का मानना है कि यह टैग उन यूजर्स के बहुत काम आएगा, जो अपना सामान रखकर भूल जाते हैं। news और पढें: Jio कंपनी 2GB डेटा के साथ 20GB डेटा दे रही फ्री, 72 दिन चलेगा प्लान

कंपनी के मुताबिक, JioTag 2 iPhone और Android दोनों ही डिवाइस को सपोर्ट करता है। इसका उपयोग एंड्रॉइड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाले टैब्स के साथ भी किया जा सकता है। news और पढें: Jio यूजर्स की मौज कराएगा यह प्लान, 55 रुपये में देखने को मिलेंगे 1000 से ज्यादा TV Channels

ऐसे हैं JioTag 2 के फीचर्स

ऑडियो और BLE

नए लोकेशन टैग में ऑडियो दी गई है। इसके लिए 120 dB का लाउड बजर लगाया गया है। इसे कनेक्टेड ऐप के माध्यम से बजाया जा सकता है, जिससे इसे खोजना आसान हो जाएगा। इसमें BLE यानी Bluetooth Low Energy का सपोर्ट मिलता है। इससे बेहतर और फास्ट कनेक्टिविटी मिलती है। इससे बैटरी भी कम खर्च होती है।

ग्लोबल कम्युनिटी नेटवर्क

अगर टैग ब्लूटूथ रेंज से बाहर है, तो भी उसे आसानी से सर्च किया जा सकता है। यह डिवाइस आसपास मौजूद Android और iPhone डिवाइस की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक करता है और यूजर तक पहुंचाता है।

सिम

इस टैग का इस्तेमाल बिना सिम कार्ड और रिचार्ज प्लान के किया जा सकता है।

बैटरी

बैटरी की बात करें, तो इस ट्रैकिंग टैग में 1 साल चलने वाली बैटरी लगी है। इसके साथ एक्स्ट्रा बैटरी भी मिलती है। इसे IP64 रेटिंग भी मिली है। इसका मतलब है कि यह पानी में भीगने और धूल धकड़ से खराब नहीं होगा।

अन्य डिटेल

जियो टैग 2 का वजन बहुत कम है। इस कारण इस टैग को आसानी से करी किया जा सकता है। इसके टॉप पर लूप लगा है। इससे आप इसे की-रिंग, पर्स या जिम बैग पर लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।

कितनी है कीमत ?

जियो के नए टैग को ग्रीन, ब्लैक और रेड कलर में उपलब्ध कराया गया है। इसकी कीमत 1249 रुपये रखी गई है। इसे ऑफिशियल वेबसाइट और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon India से खरीदा जा सकता है।

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Boat Tag

भारतीय बाजार में जियो टैग 2 को बोट टैग (Boat Tag) से कड़ी टक्कर मिल सकती है, क्योंकि इस टैग की कीमत बजट रेंज में रखी गई है। यह अमेजन इंडिया पर उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल गूगल फाइंड ऐप और एंड्रॉइड डिवाइस के साथ किया जा सकता है। इसमें 80dB का अलार्म लगा है। इस पर 1 साल की वारंटी दी जा रही है।