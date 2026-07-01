4099 रुपये तक सस्ता हुआ OPPO F33 Pro 5G, Flipkart-Amazon दे रहे सस्ते में खरीदने का सुनहरा Chance

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jul 01, 2026, 11:31 AM (IST)
फोटो और वीडियो के लिए OPPO F33 Pro में LED फ्लैश लाइट के साथ 50MP का OV50D40 सेंसर दिया गया है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसके साथ 2MP का डेप्थ लेंस भी मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इससे 1080p 60fps वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए ओप्पो के फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इससे 1080p 30fps वीडियो शूट की जा सकती है।
स्मूथ फंक्शनिंग और पावर के लिए OPPO F33 Pro फोन में MediaTek Dimensity 6360 MAX 6nm प्रोसेसर और Arm Mali-G57 MC2 GPU दिया गया है। इसके साथ 8 जीबी तक रैम और 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
OPPO F33 Pro में 6.57 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1400 निट्स है। इसका रेजलूशन 2372 x 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसका कलर गेमट 100 प्रतिशत है।
OPPO ने इस 5जी स्मार्टफोन में 7000mAh की जंबो बैटरी दी है। इसे 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।
OPPO F33 Pro स्मार्टफोन में 5G, 4जी, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस डिवाइस की डायमेंशन 158.38 ×75.15×8.3mm और वजन 194 ग्राम है।
ओप्पो एफ33 प्रो 5जी फ्लिपकार्ट और अमेजन इंडिया पर लिस्ट है। सबसे पहले फ्लिपकार्ट की बात करें, तो इस फोन का 8GB+128GB स्टोरेज 37,999 रुपये और 8GB+256GB स्टोरेज 40,999 रुपये में मिल रहा है। वहीं, इस फोन का केवल 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल अमेजन पर लिस्ट है। इसका दाम 40,999 रुपये है।
फ्लिकार्ट से इस फोन को खरीदने पर 4,101 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इस छूट में 1943 रुपये का कैशबैक और 2158 रुपये का बैंक डिस्काउंट शामिल है। इस पर 1316 रुपये की ईएमआई मिल रही है। अब अमेजन पर आएं, तो यहां से फोन को 4099 रुपये की इंस्टेंट छूट पर खरीदा जा सकता है। इस पर 1,441 रुपये की ईएमआई है।
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