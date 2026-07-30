Asus Pad भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट प्रीमियम रेंज का टैबलेट है, जिसे कंपनी ने 50,000 रुपये से कम की रेंज में पेश किया है। फीचर्स की बात करें, तो इस टैब में 12.2 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz का है। इसके अलावा, इस टैब में कंपनी ने MediaTek D8300 प्रोसेसर दिया है। ऑडियो के लिए इसमें 4 स्पीकर्स Dolby Atmos 360 cinematic sound सपोर्ट के साथ मिलते हैं। इसमें 13MP का रियर कैमरा व 5MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। वहीं, बैटरी 9000mAh की है। आइए जानते हैं टैब की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: ASUS Vivobook 14 और Vivobook 15 लैपटॉप Intel Core 7 Series 3 प्रोसेसर के साथ लॉन्च, जानें कीमत

ASUS Pad Price and Availability

कंपनी ने ASUS Pad को 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। इसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत 45,990 रुपये है। वहीं, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 49,990 रुपये है। इस टैब की सेल भारत में 6 अगस्त से Flipkart पर शुरू होने जा रही है। और पढें: Amazon Prime Day Sale 2026 में लैपटॉप पर मिल बड़ा डिस्काउंट, देखें फीचर्स और कीमत

ASUS Pad Specs

फीचर्स की बात करें, तो ASUS Pad में कंपनी ने 12.2 इंच डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144Hz का है। डिस्प्ले में आपको 2000 Nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। साथ ही डिस्प्ले ASUS Pen 2.0 व इससे नए स्टायलस को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, टैब MediaTek D8300 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 8GB RAM दी है। वहीं, स्टोरेज के लिए इसमें 128GB व 256GB के ऑप्शन मिलते हैं। टैब की स्टोरेज को आप 1TB तक बढ़ा सकते हैं। टैब Android 16 के साथ आता है।

वीडियो कॉलिंग के लिए इस टैब में 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसके साथ आपको फेस अनलॉक फीचर भी मिलता है। वहीं, बैक में आपको 13MP का कैमरा मिलेगा। ऑडियो के लिए इसमें कंपनी ने 4 स्पीकर्स दिए गैं, जो कि Dolby Atmos 360 cinematic sound सपोर्ट के साथ आते हैं। इसकी बैटरी 9000mAh की है, जिसके साथ आपको 45W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह टैब 30 मिनट में 50 प्रतिशत चार्ज हो जाता है।

फीचर ASUS Pad डिस्प्ले 12.2 इंच रिफ्रेश रेट 144Hz पीक ब्राइटनेस 2000 Nits स्टायलस सपोर्ट ASUS Pen 2.0 और नए स्टायलस प्रोसेसर MediaTek D8300 रैम 8GB स्टोरेज 128GB / 256GB स्टोरेज एक्सपेंडेबल 1TB तक (microSD) ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 फ्रंट कैमरा 5MP (Face Unlock सपोर्ट) रियर कैमरा 13MP स्पीकर्स 4 स्पीकर्स ऑडियो Dolby Atmos 360 Cinematic Sound बैटरी 9000mAh फास्ट चार्जिंग 45W चार्जिंग दावा 30 मिनट में

ASUS Pad को इन टैब से मिलेगी टक्कर

OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 3 को 49,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब में 13.2 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz का है। यह टैब Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 12,140mAh की बैटरी दी है।

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

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Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 को 47,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। कंपनी ने इसमें 13 इंच का डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz का है। यह टैब Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 10200mAh की बैटरी दी है।