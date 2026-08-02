Snapchat में आया कमाल का फीचर, अब दोस्त रियल टाइम में देख सकेंगे आप कौन-सा सुन रहे हैं गाना

स्नैपचैट ने एक नया फीचर Now Playing पेश किया है। इसकी मदद से अब आप अपने दोस्तों के साथ रियल टाइम में शेयर कर सकेंगे कि वे इस समय कौन-सा गाना सुन रहे हैं। इसके लिए Spotify अकाउंट को ऐप से लिंक करना होगा। इसके बाद Snap Map पर दोस्त देख सकेंगे कि आप कौन-सा म्यूजिक सुन रहे हैं।

इस फीचर को अपने Spotlight सेक्शन के साथ भी जोड़ा है, जहां शॉर्ट वीडियो देखे जाते हैं। अब अगर किसी वीडियो में कोई गाना पसंद आता है, तो उसे सीधे स्पॉटिफाई में सेव किया जा सकता है या उस गाने के पेज पर जाकर सुन सकते हैं।

कंपनी ने प्राइवेसी के लिए क्या किया?

आपको बता दें यूजर खुद तय कर सकते हैं कि उनकी म्यूजिक एक्टिविटी कौन देख सकता है।

यह फीचर आपके पूरी गाने की हिस्ट्री या आखिरी बार सुना गया म्यूजिक नहीं दिखाएगा।

अगर आपने 24 घंटे तक ऐप नहीं खोला, तो म्यूजिक शेयरिंग अपने आप बंद हो जाएगी और ऐप दोबारा खोलने पर फिर शुरू होगी।

इसके अलावा आप चाहे तो 3 घंटे, 24 घंटे या हमेशा के लिए भी शेयरिंग बंद भी कर सकते हैं।

किन ऐप्स में पहले से आता है ये फीचर?

टिकटॉक पहले से ही यूजर्स को वायरल गानों को शेयर और सेव करने की सुविधा देता है।

इंस्टाग्राम में भी यूजर Notes के जरिए बता सकते हैं कि वे कौन-सा गाना सुन रहे हैं।

स्पॉटिफाई ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम म्यूजिक शेयरिंग फीचर शुरू किया है, जिससे दोस्त एक-दूसरे की पसंद का म्यूजिक देख सकते हैं।

यह नया फीचर क्यों लॉन्च किया?

स्नैपचैट में म्यूजिक से जुड़े फीचर्स की जिम्मेदारी संभालने वाले Manny Adler के मुताबिक, म्यूजिक लोगों के खुद को व्यक्त करने का एक खास तरीका है और जब इसे दोस्तों के साथ शेयर किया जाए तो इसका अनुभव और भी बेहतर हो जाता है। कंपनी ने बताया कि स्नैप मैप का इस्तेमाल हर महीने 45 करोड़ (450 मिलियन) से ज्यादा लोग करते हैं।

Add Techlusive as a Preferred Source

Snap Map क्या है?

साल 2017 में लॉन्च हुआ स्नैप मैप पहले सिर्फ दोस्तों की लोकेशन और दुनियाभर की पब्लिक स्नैप दिखाने के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ इसमें लोकल जगहों की जानकारी, एक्टिविटीज और अब म्यूजिक डिस्कवरी जैसे फीचर भी जुड़ गए हैं। फिलहाल यह फीचर उन देशों में रोलआउट हो रहा है जहां Spotify और Snapchat दोनों उपलब्ध हैं, जबकि कनाडा में इसे जल्द लॉन्च किया जाएगा।