iPhone 15 से लेकर iPhone 17 Pro पर 9000 तक की तगड़ी छूट, अभी खरीदने का सुनहरा मौका

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IPhone 17

आईफोन 17 फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस फोन की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये है। इस पर 6,995 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 3000 रुपये का डिस्काउंट और 3995 रुपये का कैशबैक शामिल है। इस पर 2915 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इसमें A19 चिप, 48MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और OLED स्क्रीन मिलती है।