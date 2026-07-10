iPhone 15 से लेकर iPhone 17 Pro पर 9000 तक की तगड़ी छूट, अभी खरीदने का सुनहरा मौका

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jul 10, 2026, 11:28 AM (IST)
फ्लिपकार्ट दिग्गज ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, जहां किचन अप्लायंसेज, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कपड़े के साथ-साथ ईयरबड्स, स्पीकर और पावरबैंक जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मिलते हैं। इतना ही नहीं इस प्लेटफॉर्म से स्मार्टफोन्स को भी खरीदा जा सकता है।
फ्लिपकार्ट पर स्मार्टफोन की अच्छी-खासी रेंज है। इनमें Samsung, OPPO, Realme और Vivo जैसे ब्रांड के मोबाइल भी शामिल हैं। इन एंड्रॉइड फोन के अलावा आईफोन भी मिल रहे हैं, जिन्हें किफायती दाम में घर लाया जा सकता है।
आप आईफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी सही मौका है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर iPhone 17 से लेकर iPhone 17 Pro पर 9000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इन पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।
आईफोन 17 फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस फोन की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये है। इस पर 6,995 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें 3000 रुपये का डिस्काउंट और 3995 रुपये का कैशबैक शामिल है। इस पर 2915 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इसमें A19 चिप, 48MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और OLED स्क्रीन मिलती है।
आईफोन 15 पॉपुलर डिवाइस है, जो फ्लिपकार्ट पर 58,900 रुपये के स्टार्टिंग प्राइस पर लिस्ट है। इस पर 5,795 रुपये का ऑफ दिया गया है, जिसमें 3000 का बैंक डिस्काउंट और 2795 रुपये का कैशबैक शामिल है। इसके अलावा, 2071 रुपये की ईएमआई ऑफर की जा रही है।
आईफोन 16 67,900 रुपये में अवेलेबल है। इस पर 2000 रुपये का ऑफ और 3,295 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इसे 2388 रुपये की ईएमआई पर घर लाया जा सकता है। इसमें A18 चिप, 48MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और सिनेमैटिक डिस्प्ले दिया गया है।
आईफोन 17 प्रो फ्लैगशिप फोन है। इसमें 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, Cinematic स्क्रीन और A19 चिप दी गई है। इसकी शुरुआती कीमत 1,23,900 रुपये है। इस पर 5000 रुपये का डिस्काउंट और 4000 का कैशबैक मिल रहा है। इस पर EMI भी है।
आईफोन 17ई फ्लिपकार्ट पर 62,900 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। इस पर 1250 रुपये का डिस्काउंट और 3,083 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। फीचर्स पर नजर डालें, तो यह फोन 48MP कैमरा के साथ आता है। इसमें A19 चिप दी गई है। इसमें 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है।
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