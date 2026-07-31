Moto Pad 70 Groove भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का Entertainment-centred टैबलेट है। फीचर्स की बात करें, तो मोटोरोला कंपनी ने इस टैब में 12.1 इंच का डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके अलावा, यह टैब MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर से लैस है। इसमें आपको 8GB RAM व 256GB स्टोरेज मिलती है। ऑडियो के लिए कंपनी ने इस टैब में 9-unit JBL Pro स्पीकर सिस्टम दिया है, जिसके साथ Dolby Atmos सपोर्ट मौजूद है। इस टैब की बैटरी 10,200mAh की है, जिसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। कंपनी ने इसमें 13MP का कैमरा दिया है। वहीं, फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। आइए जानते हैं इस टैब की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Moto G77 Power: 7000mAh बैटरी वाला धांसू फोन हुआ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Moto Pad 70 Groove Price in India and sale

कंपनी ने Moto Pad 70 Groove को 33,999 रुपये में लॉन्च किया है। यह दाम टैब के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल का है। इसमें आपको Pantone Blue Surf कलर ऑप्शन मिलेगा। टैब की सेल भारत में 7 अगस्त से शुरू होगी, जिसे आप कंपनी की साइट व Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। और पढें: Moto Pad 70 Pro टैब 10200mAh बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Moto Pad 70 Groove Specifications

Moto Pad 70 Groove टैबलेट में 12.1 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 2560×1600 पिक्सल है। इसमें आपको 6000 Nits ब्राइटनेस मिलेगी। इसके अलावा, टैब MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर से लैस है। साथ ही यह टैब Android 16 के साथ आता है। कंपनी ने इसमें 8GB RAM + 256GB स्टोरेज दी है। टैब की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

टैबलेट के बैक में कंपनी ने 13MP का रियर कैमरा दिया है। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए आपको 13MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। ऑडियो के लिए कंपनी ने इसमें 9 यूनिट वाला JBL स्पीकर सिस्टम दिया है, जिसके साथ Dolby Atmos सपोर्ट मौजूद है। यह स्पीकर सिस्टम टैब के बैक में देखने को मिलेगा। पानी से बचाव के लिए इसमें IP52 रेटिंग मिलती है। टैब की बैटरी 10200mAh की है, जिसके साथ आपको 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। टैब के बैक में एक रिंग दी गई है, जिसके जरिए इस टैब को कई मोड में देख सकते हैं, जैसे Lean Mode, Theatre Mode, Stand Mode और Hanging Mode आदि।

फीचर Moto Pad 70 Groove Specifications डिस्प्ले 12.1 इंच रेजलूशन 2560 × 1600 पिक्सल ब्राइटनेस 6000 Nits प्रोसेसर MediaTek Dimensity 7400 ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 रैम 8GB स्टोरेज 256GB स्टोरेज एक्सपेंडेबल माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2TB तक रियर कैमरा 13MP फ्रंट कैमरा 13MP ऑडियो 9-यूनिट JBL स्पीकर सिस्टम ऑडियो फीचर Dolby Atmos सपोर्ट IP रेटिंग IP52 बैटरी 10200mAh फास्ट चार्जिंग 68W खास फीचर बिल्ट-इन रिंग स्टैंड स्टैंड मोड Lean Mode, Theatre Mode, Stand Mode, Hanging Mode

Moto Pad 70 Groove को इस टैब से मिलेगी टक्कर

Xiaomi Pad 7

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Xiaomi Pad 7 के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 31,999 रुपये है। इस टैब में Snapdragon 7+ Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। वहीं, इसका डिस्प्ले 11.16 इंच का है। ऑडियो के लिए इसमें 4 स्पीकर दिए गए हैं, जिसके साथ Dolby Atmos सपोर्ट मिलता है। इसमें 13MP बैक व 8MP का सेल्फी कैमरा है। टैब की बैटरी 8850mAh की है।