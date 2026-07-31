HUAWEI MATEPAD 11.5 (2026) टैब PaperMatte डिस्प्ले व 10100mAh बैटरी के साथ भारत में हुआ लॉन्च, जानें दाम

HUAWEI MATEPAD 11.5 (2026) भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट टैबलेट है, जो कि मिड-रेंज। इससे पहले कंपनी ने इस टैब को पिछले साल भारत में पेश किया था। कंपनी ने इसमें पेपर जैसा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दी है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने टैब में 11.5 इंच का HUAWEI PaperMatte डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसके अलावा, कंपनी ने इसमें Kirin T82 चिप दी है। इसके साथ 8GB RAM व 256GB स्टोरेज मिलती है। टैब के बैक में 13MP का रियर कैमरा व 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। आइए जानते हैं टैब की कीमत और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Huawei Band 11 सीरीज स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च, सिंगल चार्ज पर चलेंगे 14 दिन

HUAWEI MATEPAD 11.5 (2026) Pricing and Availability

कंपनी ने HUAWEI MATEPAD 11.5 (2026) को 43,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम टब के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल का है। इस टैब को आप 7 अगस्त से Flipkart के माध्यम से खरीद सकेंगे। और पढें: Huawei MatePad 11.5 और MatePad SE 11 की पूरी डिटेल Flipkart लिस्टिंग में आई सामने, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स

HUAWEI MatePad 11.5-inch (2026) specifications

फीचर्स की बात करें, तो HUAWEI MatePad 11.5-inch (2026) नाम से ही पता चल जाता है कि इस टैब में कंपनी ने 11.5 इंच का डिस्प्ले दिया है। इस डिस्प्ले का 2.5K HUAWEI PaperMatte रेजलूशन मिलता है। वहीं, इसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक का है। इस डिस्प्ले में 600 Nits तक की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। इसके अलावा, यह टैब Kirin T82 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 8GB RAM व 256GB तक की स्टोरेज मिलती है। यह टैब HarmonyOS 3.1 पर काम करता है। और पढें: Huawei MatePad 11.5 की भारत में कितनी होगी कीमत और कहां से खरीद सकेंगे? जानिए सब कुछ

वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा दिया है। वहीं, बैक में 13MP का कैमरा मिलता है, जिसके साथ LED फ्लैश मौजूद है। ऑडियो के लिए इसमें 4 स्पीकर्स दिए गए हैं। वहीं, इसके साथ 2 माइक भाी मौजूद है। कंपनी ने इसमें HUAWEI Histen 9.0 Sound Effect दिया है। टैब की बैटरी 10,100mAh की है, जिसके साथ 40W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। टैब का डायमेंशन 177.5 × 262.6 × 6.1 mm और भार 515 ग्राम है।

फीचर HUAWEI MatePad 11.5-inch (2026) Specifications डिस्प्ले 11.5 इंच 2.5K HUAWEI PaperMatte डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 120Hz तक पीक ब्राइटनेस 600 Nits प्रोसेसर Kirin T82 रैम 8GB स्टोरेज 256GB तक ऑपरेटिंग सिस्टम HarmonyOS 3.1 रियर कैमरा 13MP + LED Flash फ्रंट कैमरा 8MP स्पीकर्स 4 स्पीकर्स माइक्रोफोन 2 माइक्रोफोन ऑडियो फीचर HUAWEI Histen 9.0 Sound Effect बैटरी 10,100mAh फास्ट चार्जिंग 40W डायमेंशन 177.5 × 262.6 × 6.1 mm वजन 515 ग्राम

HUAWEI MatePad 11.5-inch (2026) को ये टैब देंगे टक्कर

XIAOMI Pad 8 Nano Texture Display

XIAOMI Pad 8 Nano Texture Display को 42,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। इसमें 800 Nits ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, टैब Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 9200mAh की जंबो बैटरी दी है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग भी मिलती है।

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

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Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 को 43,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस टैब में 13 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz का मिलता है। इसके अलावा, यह Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। टैब की बैटरी 10200mAh की है।