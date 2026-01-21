Amazon Offers: 1000 से कम महीना देकर खरीदें ये धाकड़ फोन, बढ़िया स्क्रीन के साथ मिलेगी जंबो बैटरी

Amazon Offers: अमेजन इंडिया पर रिपब्लिक डे सेल चल रही है। इसमें OPPO से लेकर Realme तक के स्मार्टफोन्स पर धमाकेदार डील दी जा रही हैं। इस वक्त स्मार्टफोन खरीदने का बढ़िया मौका है। अगर आप पुराने से नए डिवाइस में स्विच करने का मन बना रहे हैं, तो हम आपको यहां चुनिंदा डिवाइस के बारे में बताएंगे। इनमें आपको एचडी स्क्रीन के साथ बड़ी बैटरी मिलेगी। इन्हें आप 1000 से कम महीना खर्च कर घर ला सकते हैं। इससे आपको पूरी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पढें: 200MP कैमरे वाले Vivo फोन पर दिल खुश करने वाली डील, यहां मिल रहा 8000 का बंपर Discount

OPPO K13 5G

OPPO K13 स्मार्टफोन 128 जीबी स्टोरेज के साथ आता है। इस फोन में 6.67 इंच का एचडी डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। फोटोग्राफी के लिए हैंडसेट में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP+2MP का लेंस है। सेल्फी के लिए 16MP का कैमरा मिलता है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए स्मार्टफोन में Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर और 7000mAh की बैटरी दी गई है। इसकी कीमत 18,163 रुपये है। इस पर 639 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इस पर 17 हजार से ज्यादा का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। और पढें: Realme P4x 5G को 988 रुपये महीना देकर लाएं घर, दोबारा नहीं मिलेगा सस्ते में खरीदने का मौका

Buy Now on Amazon

Realme P4x 5G

रियलमी का रियलमी पी4एक्स वॉटरप्रूफ फोन है। इस स्मार्टफोन में 6.72 इंच का हाई-रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज मिलती है। इसमें 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 7000mAh की बैटरी दी गई है। इसमें वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इस हैंडसेट की कीमत 19,499 रुपये है। इस दाम में 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल मिलता है। इस पर 1000 रुपये की छूट दी जा रही है। इस हैंडसेट पर 686 रुपये की EMI मिल रही है।

Buy Now on Amazon

OnePlus Nord CE5

वनप्लस नॉर्ड सीई 5 में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर के साथ-साथ 7100mAh बैटरी और 128 जीबी स्टोरेज मिलेगी। फोटो क्लिक करने के लिए हैंडसेट में 50MP का कैमरा सेटअप दिया गया है। इस मोबाइल फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 24,499 रुपये है। इस फोन को 861 रुपये की EMI पर खरीदा जा सकता है। इस पर 1000 रुपये की छूट भी मिल रही है।

Trending Now