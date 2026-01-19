Amazon Great Republic Day Sale: इन iPhone को खरीदने का सही समय, मिल रही बंपर छूट

Amazon Great Republic Day Sale: अमेजन इंडिया पर ग्रेट रिपब्लिक डे सेल लाइव हो चुकी है। इस मेगा सेल को गणतंत्र दिवस को खास बनाने के लिए लाया गया है। इसमें लगभग सभी ब्रांड के मोबाइल फोन्स पर जबरदस्त ऑफर मिल रहे हैं। इनमें iPhones भी हैं। अगर आप नया आईफोन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो हम आपको इस खबर में चुनिंदा आईफोन डील के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको पसंद आएंगी और आपके बजट में फिट भी होंगी। आइए इन ऑफर पर डालते हैं नजर… और पढें: iPhone Air को सिर्फ 91,499 रुपये में खरीदने का मौका, Amazon Great Republic Days Sale में गिरी कीमत

iPhone 16

आईफोन 16 की असल कीमत 79,900 रुपये है, लेकिन सेल में यह डिवाइस 64,900 रुपये में मिल रहा है। इस पर 3245 रुपये का कैशबैक और 750 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ हैंडसेट पर 3178 रुपये की EMI भी ऑफर की जा रही है। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में आपको 6.1 इंच का डिस्प्ले और A18 चिप मिलती है। इसमें 48MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 128 जीबी है।

iPhone Air

आईफोन एयर कंपनी का सबसे पतला फोन है। सेल में इस फोन की कीमत 92,499 रुपये है। ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से फोन खरीदने पर 4,624 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस फोन पर 1250 रुपये की बैंक छूट दी जा रही है। इस पर 44,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर और EMI ऑप्शन दिया जा रहा है। स्पेसिफिकेशन पर नजर डालें, तो फोन में 6.5 इंच का OLED Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2736×1260 पिक्सल है। इसमें A19 Pro प्रोसेसर और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसको IP68 की रेटिंग मिली है। हैंडसेट में 48MP का सिंगल कैमरा मिलता है। फ्रंट में 18MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 27 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम देती है।

iPhone 17 Pro

अमेजन इंडिया की रिपब्लिक डे सेल में आईफोन 17 प्रो उपलब्ध है। इस फोन की कीमत 1,34,900 रुपये है। इस पर 5,500 रुपये का डिस्काउंट और 1750 रुपये की बैंक छूट दी जा रही है। इस फोन पर 6605 रुपये की EMI मिल रही है। इस पर 44,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है। इसमें सुपर Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है। इसका साइज 6.3 इंच है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए मोबाइल फोन में A19 Pro चिप दी गई है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए 48MP का रेयर कैमरा सेटअप मिलता है।