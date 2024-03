Amazon Deals Refrigerator under 15000 to buy in March 2024: लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट अनेजन पर आए दिन सेल आती रहती है। सेल में विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट को सस्ते में खरीदा जा सकता है। हालांकि, अभी प्लेटफॉर्म पर कोई खास सेल नहीं है। फिर भी वेबसाइट चुनिंदा बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। बिना डिस्काउंट के भी वेबसाइट सस्ते में कई अच्छे आइटम ऑफर करती है। आज हम यहां 15000 रुपये से कम वाली फ्रिज के बारे में बताने वाले हैं। लोग यहां से सस्ते में अच्छी फ्रिज का ऑप्शन देख सकते हैं। आइये, जानें।

Amazon Deals on Refrigerator under 15000 to buy in March 2024

इस सिंगल डोर फ्रिज इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आती है। कंपनी का दावा है कि पावर कट के बाद यह 9 घंटे तक की कूलिंग ऑफर करता है। इसमें जंबो स्टोरेज मिलता है। यह फ्रिज बिना स्टेबलाइजर के कानम करती है। इसकी कीमत 12,540 रुपये है। अमेजन इस पर 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट दे रहा है। साथ ही, इसे 608 रुपये की मासिक किस्त पर भी खरीदा जा सकता है। HDFC बैंक के कार्ड पर 1500 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है।

यह सिंगल डोर फ्रिज सिल्वर कलर में आती है। इसमें 18 लीटर का फ्रीजर, 165 लीटर का फ्रेश फूड कैपेसिटी मिलती है। फ्रिज के स्पेशल फीचर्स में इनबिल्ट स्टेबलाइजर आदि शामिल है। फ्रिज की कीमत 14,490 रुपये है। इसे अमेजन से 727 रुपये की मासिक किस्त पर खरीद सकते हैं। HDFC बैंक के कार्ड पर 1500 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है।

यह सिंगल डोल फ्रिज दो से तीन लोगों के परिवार वालों के लिए पर्याप्त है। इसमें 14 लीटर का फ्रीजर दिया गया है। फ्रिज के स्मार्ट फीचर्स में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, बड़ा सब्जी बॉक्स, मजबूत ग्लास शेल्फ, एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट, बाहरी हैंडल, कनेक्ट होम इन्वर्टर, क्लीन बैक शामिल है। इसकी कीमत 14,790 रुपये है। अमेजन से इस फ्रिज को 14,790 रुपये में खरीद सकते हैं। इस पर 750 रुपये का कूपन डिस्काउंट है। फ्रिज 717 रुपये की मासिक किस्त पर खरीदा जा सकता है। HDFC बैंक के कार्ड पर 1500 की छूट है।