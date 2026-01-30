comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Elon Musk Starlink Smartphone May Be Soon Ai Powered Device Beyond Iphone Android Reports

Elon Musk ला सकते हैं Starlink स्मार्टफोन, iPhone और Android से होगा अलग

Elon Musk अब सिर्फ कार या रॉकेट ही नहीं, बल्कि स्मार्टफोन की दुनिया में भी कदम रख सकते हैं। उनके Starlink स्मार्टफोन में iPhone और Android जैसी सुविधाओं के बजाय AI और हाई-परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी का जोर होगा, जो इसे पूरी तरह अलग और खास बनाएगा। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 30, 2026, 02:02 PM (IST)

elon musk
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

news और पढें: Tesla के मालिक Elon Musk का ऐलान, 2027 से बेचेंगे एडवांस टेक वाले Humanoid Robot

Tesla के CEO और SpaceX के मालिक Elon Musk ने हमेशा नई टेक्नोलॉजी में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। Cars, AI Chatbots और Space Missions के बाद अब Elon Musk ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत दिया है, हाल ही में उन्होंने यह कहा कि भविष्य में वह Starlink का अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं। Starlink SpaceX की Satellite-Based इंटरनेट सेवा है, जो Low-Earth Orbit में सैकड़ों सैटेलाइट्स के जरिए तेज इंटरनेट कनेक्शन देती है। इस नए स्मार्टफोन की खासियत यह होगी कि यह iPhone या Android फोन से बिल्कुल अलग होगा। news और पढें: MediaTek ने लॉन्च किए Dimensity 9500s और Dimensity 8500 चिपसेट, Snapdragon 8 Gen 5 को मिलेगी कड़ी टक्कर

Starlink फोन कैसे होगा अलग?

Starlink फोन की संभावना की चर्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर शुरू हुई। एक यूजर ने लिखा, Starlink फोन बहुत शानदार होगा इस पर Elon Musk ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह विचार कभी भी असंभव नहीं है उन्होंने संकेत दिया कि अगर यह फोन आता है तो यह सामान्य स्मार्टफोन की तरह नहीं होगा। Elon Musk ने कहा कि यह डिवाइस विशेष रूप से हाई परफॉर्मेंस और AI के लिए तैयार किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य होगा न्यूरल नेटवर्क्स (Neural Networks) और ऑन-डिवाइस AI Task को अधिकतम क्षमता के साथ चलाना। news और पढें: X के Grok पर नहीं बनाई जा सकेंगी Bikini इमेज, लगी अश्लील कंटेंट पर लगाम

Starlink फोन में कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी होगी?

Elon Musk ने यह भी बताया कि यह फोन विशेष रूप से Neural Processing Units (NPUs) के लिए ऑप्टिमाइज किया जाएगा। NPUs का इस्तेमाल AI-Based ऐप्स और प्रक्रियाओं को तेजी से चलाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह है कि Starlink स्मार्टफोन सामान्य गेमिंग या सोशल मीडिया फोन नहीं होगा, बल्कि यह AI और डेटा प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया जाएगा। Elon Musk के अनुसार यह फोन बाकी स्मार्टफोन की तुलना में पूरी तरह से अलग टेक्नोलॉजी से लैस होगा और इसे खासकर उन यूजर्स के लिए बनाया जाएगा जो AI-Based हाई-परफॉर्मेंस ऐप्स और टूल्स का यूज करना चाहते हैं।

European Airlines Ryanair को खरीदने में भी दिखाई दिलचस्पी

यह पहली बार नहीं है जब Elon Musk ने किसी नए प्रोडक्ट या बिजनेस की तरफ इशारा किया हो। पिछले हफ्ते ही उन्होंने यूरोपीय एयरलाइन Ryanair को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। यह विवाद एयरलाइन के CEO Michael O’Leary के साथ ऑनलाइन बहस के बाद शुरू हुआ था, जिन्होंने Elon Musk को बेवकूफ कह दिया था। अगर Starlink स्मार्टफोन सच में लॉन्च होता है, तो यह iPhone और Android से अलग AI और भविष्य की टेक्नोलॉजी से लैस होगा।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Trending Now