X (Twitter) Premium Plans: Elon Musk जल्द ही X (Twitter) यूजर्स के लिए 2 प्रीमियम प्लान्स लॉन्च करने वाला है। एक प्लान को कम कीमत में पेश किया जाएगा, जिसमें मौजूदा एक्स प्रीमियम प्लान जैसे ही बेनेफिट्स प्राप्त होंगे। हालांकि, इस सस्ते प्लान में विज्ञापन की कटौती नहीं होगी। इसके इलाव, सस्ते प्रीमियम प्लान में एक्सक्लूसिव फीचर्स के साथ-साथ यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन भी देखने होंगे। वहीं, दूसरा प्लान हाई रेंज में पेश किया जाएगा। इस प्लान में कई बेनेफिट्स शामिल होंगे। साथ ही यह प्लान यूजर्स को ऐड-फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। आइए जानते हैं सभी बेनेफिट्स।

Elon Musk ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल पर लेटेस्ट पोस्ट के जरिए अपकमिंग प्लान्स की अनाउंसमेंट की है। एलन मस्क ने ऐलान किया है कि वह जल्द 2 नए X Premium प्लान लॉन्च करने वाले हैं। यह दो प्लान दो अलग प्राइज रेंज में पेश किए जाएंगे। पहला प्लान सस्ता होगा। इस प्लान में यूजर्स को एक्स प्रीमियम बेनफिट्स प्राप्त होंगे, लेकिन इसमें विज्ञापनों में कोई कटौती नहीं होगी। इस प्लान के साथ यूजर्स समान्य यूजर्स की तरह प्लेटफॉर्म पर सभी विज्ञापन देख सकेंगे।

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.

One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.

— Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023