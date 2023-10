X Paid subscription: Elon Musk ने जब से Twitter खरीदा है, जब से इस प्लेटफॉर्म का रंग-रूप बदल गया है। एलन मस्क ने प्लेटफॉर्म के नाम से लेकर लोगो तक बदल दिया है। इसके अलावा, माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर Twitter Blue (X Premium) सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किया जा चुका है, जो कि लोगों को वेरिफाइड ब्लू टिक के साथ-साथ कई एक्सक्लूसिव फीचर्स प्रोवाइड करता है। केवल ब्लू टिक के लिए ही नहीं बल्कि अब X (Twitter) पोस्ट करने के लिए भी यूजर्स को चार्ज देना पड़ेगा। जी हां, एलन मस्क अपने सभी यूजर्स के लिए एक नया पेड सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आए हैं। इस सब्सक्रिप्शन प्लान में यूजर्स को पैसे देकर एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने की सुविधा मिलेगी। आइए जानते हैं इस बड़े बदलाव से जुड़ी डिटेल।

X Support ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर जानकारी दी है कि वह आज 18 अक्टूबर 2023 से ‘Not A Bot’ नाम का नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आज से इस प्रोग्राम की टेस्टिंग शुरू हो रही है। इस प्रोग्राम के तहत अनवेरिफाइड अकाउंट के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किया गया है। इस प्लान की कीमत 1 डॉलर (लगभग 83.26 रुपये) वार्षिक है।

Starting today, we’re testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.

This…

— Support (@Support) October 17, 2023