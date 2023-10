X (Twitter) ने दो नए सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किए हैं। इनमें पहला Premium + और दूसरा Basic प्लान है। सबसे पहले प्रीमियम प्लान की बात करें, तो इसमें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाले फीचर्स मिलेंगे। वहीं, बेसिक प्लान में ट्वीट एडिट करने और लंबे ट्वीट करने की सुविधा मिलेगी। माना जा रहा है कि इन दोनों प्लान को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उतारा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने पिछले सप्ताह इन सब्सक्रिप्शन प्लान को लॉन्च करने की घोषणा की थी।

X (Twitter) के प्रीमियम प्लस की कीमत 1,300 रुपये है। इस प्लान को सालभर के लिए भी खरीदा जा सकता है। इसके लिए आपको 13,600 रुपये चुकाने होंगे। अब इस पैक में मिलने वाली सुविधाओं की बात करें, तो इसमें एक भी विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। इस पैक के तहत ब्लू टिक से लेकर ट्वीट एडिट और लंबे ट्वीट तक कर सकेंगे। इसके अलावा, प्लान में के साथ मीडिया स्टूडियो और एनालिटिक्स का एक्सेस दिया जाएगा।

introducing Premium+

– no ads in For You or Following

– largest boost for your replies (vs other Premium tiers or unverified users)

– access to our full suite of creator tools

now available on Web ✌️

subscribe here → https://t.co/Ywvyijo9CQ

— Premium (@premium) October 27, 2023