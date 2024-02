WhatsApp में कोई नहीं ले पाएगा प्रोफाइल फोटो का स्क्रीनशॉट, आ रहा नया फीचर

WhatsApp अपने यूजर्स की प्राइवेसी को बरकार रखने के लिए लगातार नए-नए फीचर्स पर काम कर रहा है। हाल ही में वेब यूजर्स के लिए चैट लॉक फीचर की टेस्टिंग शुरू की थी। अब मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नया सिक्योरिटी फीचर लेकर आने वाला है, जिससे कोई भी प्रोफाइल फोटो का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। इसका सपोर्ट सबसे पहले एंड्रॉइड (Android) यूजर्स को मिलेगा। इस अपकमिंग व्हाट्सएप फीचर (WhatsApp Features) के बारे में अधिक जानने के लिए नीचे खबर पढ़ें।

WhatsApp के अपकमिंग फीचर्स ट्रैक करने वाली वेबसाइट wabetainfo स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग फीचर को स्पॉट किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि Android 2.24.4.25 अपडेट रिलीज किया गया है, जिसके तहत नया सिक्योरिटी फीचर कुछ बीटा यूजर्स को मिलने लगा है।

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.4.25: what’s new?

WhatsApp is rolling out a feature to block screenshots of profile photos, and it’s available to some beta testers!https://t.co/M3agaT2XU7 pic.twitter.com/xp5gtmhTA9

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 20, 2024