WhatsApp में हुआ बदलाव, चैनल लिस्ट में देखने को मिलेगा नया इंटरफेस!

WhatsApp बीते कई महीनों से चैनल फीचर को अपग्रेड करने में लगा है। हाल ही में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने चैनल पिन करने वाले फीचर की टेस्टिंग शुरू की। अब ऐप ने चैनल लिस्ट के लिए नया इंटरफेस जारी किया है। माना जा रहा है कि इस अपग्रेडेशन से यूजर्स का एक्सपीरियंस बेहतर होगा। यह उनके बहुत काम आएगा। इस अपडेट की जानकारी व्हाट्सएप फीचर्स (WhatsApp Features) ट्रैक करने वाली वेबसाइट wabetainfo की रिपोर्ट से मिली है।

रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) पर अवेलेबल WhatsApp Android 2.24.4.19 बीटा अपडेट से नए इंटरफेस के बारे में पता चला है। इस अभी केवल बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में नए इंटरफेस को सभी यूजर्स के लिए रिलीज किया जाएगा।

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.4.19: what’s new?

WhatsApp is rolling out a fresh interface for the channels list, and it’s available to some beta testers!

Some users may be able to get the same interface by installing the previous update.https://t.co/LCI26e49Jo pic.twitter.com/FXjLTle4ea

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 15, 2024