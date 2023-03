WhatsApp भविष्य में आने वाले अपडेट के साथ एक नया फीचर Limiting poll to only one choice लाने की तैयारी में है। लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। नए फीचर के आने के बाद यूजर्स पोल का आंसर देने के लिए कई सारे ऑप्शन में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। व्हाट्सऐप के Polls फीचर को लॉन्च हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और अब कंपनी इसे और भी बेहतर बनाने पर काम कर रही है। आइये, डिटेल में जानते हैं। Also Read - WhatsApp में अब फोटो से अलग कर पाएंगे टेक्स्ट, iOS यूजर्स के लिए रोल आउट हो रहा नया फीचर

WhatsApp Polls New features

Meta के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के अपकमिंग फीचर्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetainfo की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी Limit poll to only one choice फीचर पर काम कर रही है। यह अभी डेवलपमेंट फेज में है। Also Read - WhatsApp के सभी iOS यूजर्स के लिए आया Voice Status Updates फीचर, जानें कैसे करें यूज

नंवबर, 2022 में व्हाट्सऐप ने पोल क्रिएट करने की सुविधा को रोल आउट किया था। इस फीचर की मदद से यूजर्स पोल के जरिए कई ऑप्शन के साथ एक सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद सामने वाला यूजर अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके पोल का आंसर या वोट दे सकता है। Also Read - WhatsApp के एंड्रॉयड यूजर्स के लिए आया iOS वाला फीचर, अब ग्रुप में दिखेगा प्रोफाइल आइकन

यूजर्स ने की यह रिक्वेस्ट

WABetainfo की रिपोर्ट के मुताबिक, इन महीनों में बहुत सारे यूजर्स ने पोल के आंसर को सिंगल रिस्पान्स तक सीमित करने की सुविधा देने के लिए अनुरोध किया है। इसका मतलब है कि यूजर पोल में दिए गए कई ऑप्शन में से सिर्फ एक ही अपने आंसर के तौर पर सिलेक्ट कर पाएंगे।

कई ऑप्शन सिलेक्ट करने पर लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है। इस कारण कंपनी व्हाट्सऐप पोल के एक बेहतर वर्जन पर काम कर रही है, जो ऐप के आने वाले अपडेट के साथ पोल क्रिएट करने वालों को केवल एक ऑप्शन तक सीमित करने देने की सुविधा देगा।

कैसे काम करेगा नया फीचर?

रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट दिया गया है। इसमें साफ-साफ दिख रहा है कि यह नया फीचर कैसे काम करेगा। इस नए फीचर के आने के बाद पोल क्रिएट करते समय Limit to Only One Choice का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आपके पोल का आंसर केवल ही ऑप्शन सिलेक्ट करके दिया जाए तो इस पर क्लिक करके इनेबल कर दें।

ऐसा करने पर पोल का आंसर देने वाले को उसके साथ Select One लिखा दिखाई देगा। इसका मतलब है कि उसे दिए गए ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना होगा।

बता दें कि अभी WhatsApp का यह फीचर डेवलपमेंट फेज में है। भविष्य में आने वाले अपडटे के साथ इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा।