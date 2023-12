WhatsApp में आया नया फीचर, भेजा गया ऑडियो मैसेज अपने आप हो जाएगा डिलीट

WhatsApp ने अपने प्लेटफॉर्म को सुविधाजनक बनाने की दिशा में ऑडियो मैसेज के लिए नया फीचर पेश किया है। इसका नाम ‘View Once’ है। इसके आने से यूजर के सुनने के बाद वॉइस नोट अपने आप डिलीट हो जाएगा। कंपनी का मानना है कि यह यूजर्स के बहुत काम आएगा। उन्हें बार-बार वॉइस मैसेज डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने इस सुविधा को फोटो और वीडियो के लिए जारी किया था।

व्हाट्सएप ने अपने आधिकारिक ब्लॉगपोस्ट में बताया कि व्यू वन्स फीचर के आने से अब यूजर्स को वॉइस नोट के आगे ‘वन टाइम’ का आइकन दिखाई देगा, जो सचेत करेगा कि वह मैसेज को केवल एक बार सुन पाएंगे। सुनने के बाद वॉइस मैसेज खुद-ब-खुद डिलीट हो जाएगा। इस तरह के मैसेज को न ही फॉरवर्ड और न ही सेव किया जा सकेगा। न ही इनके स्क्रीनशॉट लिए जा सकेंगे।

say it once, play it once ☝️ now you can select “view once” when sending a voice note for an added layer of protection 🔓 pic.twitter.com/xVWcuBLfI4

— WhatsApp (@WhatsApp) December 7, 2023