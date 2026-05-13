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WhatsApp में आ गया Incognito फीचर, Meta AI से प्राइवेट में पूछ सकेंगे सभी सवाल

WhatsApp पर भी अब आपको Chrome वाला Incognito Mode मिलने वाला है। अब आप व्हाट्सऐप पर Meta AI से खुलकर प्राइवेट सवाल-जवाब कर सकेंगे।

Published By: Manisha | Published: May 13, 2026, 08:39 PM (IST)

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WhatsApp में फाइनली Incognito फीचर रोलआउट हो गया है। इस फीचर को आप Meta AI चैट में इस्तेमाल कर सकेंगे। एआई से चैटिंग अब एक आम बात हो चुकी है। दिन में हम कई सवालों के जवाब सिर्फ एआई से ही पा लेते हैं। हालांकि, कई बार इन चैट में कई निजी बातें भी शामिल होती है, जिसमें फाइनेंस से जुड़े सवाल, हेल्थ से जुड़े सवाल व कई पर्सनल जिंदगी से जुड़े सवाल शामिल होते हैं। इसी तरह की पर्सनल चैट को सीक्रेट रखने के लिए अब इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने Incognito Mode जैसा फीचर रोलआउट कर दिया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: WhatsApp ग्रुप में आ रहा नया मजेदार फीचर, ऐसे नए सदस्य का कर सकेंगे Welcome!

Mark Zukerberg ने 13 मई की शाम को अनाउंस किया कि WhatsApp के Meta AI चैट में Incognito Chat फीचर जोड़ा जा रहा है। यह फीचर आपको एआई के साथ बिल्कुल प्राइवेट चैट करने की सुविधा देता है, जो कि खुद Meta व WhatsApp नहीं पढ़ सकेंगे। इसके अलावा, व्हाट्सऐप ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट में इस फीचर से जुड़ी सभी डिटेल्स शेयर की है। news और पढें: 1 फोन में 2 WhatsApp कैसे चलाएं? जानें यहां

क्या है WhatsApp का नया ‘incognito’ Meta AI chat?

WhatsApp Meta AI से चैटिंग के दौरान अक्सर आप कई निजी बातें चैट में शेयर करते हैं, जिसको लेकर आपको चिंता सताती रहती है कि कोई यह चैट पढ़ न ले। आपकी इसी चिंता को दूर करने के लिए WhatsApp के Meta AI में incognito Mode जैसा फीचर पेश कर दिया गया है, जो कि आपकी चैट को पूरी तरह से प्राइवेट बनाता है। इस चैट में आपकी और एआई की बातचीत कोई नहीं पढ़ सकता। इसमें आपकी चैट प्राइवेट व टेम्परेरी होती है, जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं।

ब्लॉग पोस्ट की मानें, तो यह incognito Chat आपको बातचीत करने का एक सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसे खुद Meta एक्सेस नहीं कर सकता। यह चैट न तो सेव किया जा सकता है और न ही यह डिफॉल्ट रूप से सेव होती है। बातचीत खत्म होने के बाद चैट अपने-आप गायब हो जाती है।

कंपनी ने फिलहाल Meta Ai के साथ Incognito Chat फीचर का ऐलान कर दिया है, जो कि आने वाले महीनों में रोलआउट किया जाएगा।

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Side Chat

इस नए फीचर की अनाउंसमेंट के साथ WhatsApp ने अपने अपकमिंग फीचर की भी जानकारी दी है। आने वाले महीनों में कंपनी Side Chat protected भी लेकर भी आने वाली है। इस नए फीचर में Meta AI आपको किसी भी चैट से जुड़ी प्राइवेट हेल्प प्रोवाइड करेगा। उदाहरण के तौर पर चैट में क्या बातचीत हो रही है, इसकी जानकारी आपको मेटा एआई देगा।