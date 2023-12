WhatsApp जल्द होगा अपग्रेड, HD क्वालिटी में स्टेटस पर लगा पाएंगे फोटो और वीडियो

WhatsApp Status शानदार फीचर्स में से एक है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप अब इस सुविधा को जल्द अपग्रेड करने वाला है। इस अपग्रेडेशन के बाद यूजर्स हाई क्वालिटी में फोटो और वीडियो स्टेटस पर लगा सकेंगे। इससे यूजर्स का अनुभव बेहतर होगा। इस फीचर को आने वाले अपडेट के साथ रोलआउट किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैसेजिंग ऐप ने हाल ही में अपने यूजर्स को एचडी क्वालिटी में फोटो व वीडियो शेयर करने की सुविधा प्रदान की थी।

wabetainfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गूगल प्ले स्टोर पर व्हाट्सएप बीटा Android 2.23.26.3 अपडेट मौजूद है, जिससे HD फीचर की जानकारी मिली है। यूजर्स को स्टेटस सेक्शन में HD ऑप्शन मिलेगा। इसके जरिए वह हाई-डेफिनेशन में फोटो और वीडियो स्टेटस पर लगा सकेंगे। फिलहाल, यह सुविधा डेवलपमेंट जोन में है।

कयास लगाएं जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में नए फीचर को बीटा यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस फीचर को यूजर्स की मांग को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है। इसके आने से स्टेटस लगाने का अंदाज पूरी तरह से बदल जाएगा।

