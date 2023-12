WhatsApp चैनल में फॉरवर्ड कर सकेंगे मैसेज, आ रहा नया काम का फीचर!

WhatsApp channels फीचर को कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया है। यह इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का ब्रॉडकास्टिंग फीचर है, जिसमें केवल वन-वे कम्युनिकेशन ही संभव है। व्हाट्सऐप चैनल ओनर ही इस चैट पर मैसेज भेज सकता है। वहीं, उनके फॉलोवर्स को इस चैट के जरिए चैनल ओनर से जुड़ी विभिन्न अपडेट्स प्राप्त होती रहती है। यह Instagram के ब्रॉडकास्टिंग चैनल फीचर की तरह ही है। व्हाट्सऐप अपने चैनल फीचर में नए-नए अपडेट कर रहा है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि जल्द ही चैनल एडमिन व्हाट्सऐप चैनल पर मैसेक को फॉरवर्ड कर सकेंगे। बता दें, अभी इस तरह की कोई सुविधा व्हाट्सऐप चैनल पर उपलब्ध नहीं है। आइए जानते हैं इस फीचर से जुड़ी सभी डिटेल।

WhatsApp की हर छोटी-बड़ी अपडेट पर नजर रखने वाली पब्लिकेशन Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि व्हाट्सऐप इन दिनों channel के नए फीचर पर काम कर रहा है। रिपोर्ट की मानें, तो इस फीचर की पहली झलक लेटेस्ट WhatsApp beta for Android 2.23.26.2 अपडेट के जरिए प्राप्त हुई है।

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.26.2: what’s new?

WhatsApp is working on a feature to forward messages to channels, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/QhMb2SQAuJ pic.twitter.com/1Ui2RXjmdI

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 5, 2023