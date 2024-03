WhatsApp यूजर्स के लिए आ रहा नया फीचर, आसानी से कर पाएंगे ऑनलाइन पेमेंट

WhatsApp अपने मोबाइल ऐप और वेब वर्जन को सुविधाजनक बनाने के लिए नए फीचर नया फीचर जोड़ने वाला है, जिससे यूजर्स चैट लिस्ट में आए क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें व्हाट्सएप ऐप बंद करके अन्य ऐप्स पर नहीं जाना पड़ेगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का मानना है कि इससे यूजर्स का समय बचेगा और नई सुविधा उनके बहुत काम भी आएगी। इससे उनका एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। इसकी जानकारी व्हाट्सएप फीचर्स (WhatsApp Features) पर नजर रखने वाली वेबसाइट wabetainfo के हवाले से मिली है।

wabetainfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) पर मौजूद Android 2.24.7.3 बीटा अपडेट में नए UPI QR कोड फीचर को देखा गया है। यह सुविधा चैट लिस्ट में ऊपर की तरफ मौजूद है। यहां से यूजर्स प्लेटफॉर्म पर आए किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके UPI पेमेंट कर पाएंगे। इससे पहले यूजर्स को कोड स्कैन करने के लिए लंबा-चौड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है।

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.7.3: what’s new?

WhatsApp is rolling out a feature to scan UPI QR codes from the chats list, and it’s available to some beta testers! Some users may get the same feature with the previous updates.https://t.co/Ya0GGeWlXw pic.twitter.com/0yNBmRWJQy

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 18, 2024