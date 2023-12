WhatsApp में जल्द आएगा नया फीचर, बदल जाएगा स्टेटस देखने का अंदाज

WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए लगातार काम कर रहा है। हाल ही में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप स्टेटस को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करने के लिए नए टूल की टेस्टिंग शुरू की थी। अब खबर है कि कंपनी स्टेटस देखने के लिए नया सर्च फिल्टर लाने वाली है। इस अपकमिंग फीचर की मदद से यूजर्स आसानी से किसी के भी स्टेटस को देख पाएंगे।

व्हाट्सएप फीचर पर नजर रखने वाली वेबसाइट wabetainfo की रिपोर्ट के मुताबिक, iOS 23.25.10.71 बीटा अपडेट रिलीज किया गया है। इसको डाउनलोड करने पर फिल्टर फीचर मिल रहा है, जिसके जरिए स्टेटस को सर्च करके देखा जा सकता है।

📝 WhatsApp beta for iOS 23.25.10.71: what’s new?

WhatsApp is rolling out a feature to filter and view status updates in a vertical list, and it’s available to some beta testers!https://t.co/evlpyU8JIl pic.twitter.com/MYZNvNvBcl

