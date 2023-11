WhatsApp में जल्द आएंगे दो नए शॉर्टकट, आसानी लॉक कर पाएंगे अपनी पर्सनल चैट

WhatsApp अपने यूजर्स की सुविधा के लिए पिछले कई महीनों से चैनल अपडेट, व्यू वन्स और प्रोफाइल इंफो जैसे फीचर्स पर काम कर रहा है। इस कड़ी में अब मैसेजिंग ऐप दो नए शॉर्टकट फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। इनकी मदद से यूजर्स आसानी से अपनी पर्सनल चैट को लॉक पाएंगे। इनकी जानकारी व्हाट्सएप फीचर (WhatsApp Features) ट्रैक करने वाली साइट wabetainfo की एक रिपोर्ट से मिली है। रिपोर्ट में बताया गया कि Android 2.23.22.4 अपडेट रिलीज किया गया है, जिसके तहत नए शॉर्टकट का सपोर्ट कुछ बीटा यूजर्स को मिला शुरू हो गया है।

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि पहला शॉर्टकट व्हाट्सएप की चैट लिस्ट में मिलेगा, जहां से किसी भी चैट को आसानी से लॉक किया जा सकेगा। इसके लिए चैट पर कुछ सेकेंड के लिए प्रेस करना होगा और इसके बाद थ्री-डॉट बटन पर क्लिक करके ‘लॉक चैट’ ऑप्शन पर टैप करना होगा। इसके बाद चैट लॉक हो जाएगी।

अब दूसरे शॉर्टकट की बात करें, तो यह टॉगल बटन के रूप में मौजूद होगा, जो कि चैट इंफो स्क्रीन में मिलेगा। इसकी मदद से भी आप चैट को लॉक कर सकेंगे। माना जा रहा है कि इन शॉर्टकट्स को खासतौर पर लॉकिंग प्रोसेस को आसान बनाने और प्राइवेसी को मजबूत करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये शॉर्टकट्स यूजर्स के बहुत काम आएंगे।

📝 WhatsApp beta for iOS 23.24.10.78: what’s new?

WhatsApp is rolling out two shortcuts to quickly lock chats, and they are available to some beta testers!https://t.co/fCirBhqTEy pic.twitter.com/rwKrmIjLDi

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 30, 2023