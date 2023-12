WhatsApp status शेयर करते हुए यूजर्स को ऑप्शन मिलता है कि वह अपने स्टेटस को Facebook Story पर भी शेयर कर सकते हैं। हालांकि, अब स्टेटस को अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर करने वाले फीचर को एन्हैंस किया जा रहा है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही यूजर्स अपने व्हाट्सऐप स्टेटस को फेसबुक के साथ-साथ Instagram Story पर भी शेयर कर सकेंगे। इस तरह यूजर्स का एक पंथ तीन काज हो जाएंगे। यूजर्स एक स्टोरी को एक-साथ तीन अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकेंगे। आइए जानते हैं इस फीचर से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि Google Play store पर मौजूद लेटेस्ट WhatsApp beta for Android 2.23.25.20 अपडेट के जरिए एक नए फीचर की जानकारी सामने आई है। इस फीचर के जरिए यूजर अपने Status को व्हाट्सऐप के साथ-साथ Facebook और Instagram पर शेयर कर सकेंगे। यूजर्स इन दो प्लेटफॉर्म में से किसी एक प्लेटफॉर्म का भी चुनाव कर सकते हैं। रिपोर्ट में इस फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है, जिससे साफ हो जाएगा कि अपकमिंग फीचर किस तरह काम करेगा।

स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि जैसे कि यूजर्स अपने व्हाट्सऐप अकाउंट पर कोई स्टेटस शेयर करेंगे, उन्हें नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। Shar My status update on Facebook and Instagram। अगर आप फेसबुक ऑप्शन को चुनते हैं, तो आप स्टेटस फेसबुक स्टोरी पर भी शेयर हो जाएगा। वहीं, अगर आप आप Instagram को चुनते हैं, तो वो स्टेटस इंस्टाग्राम स्टोरी में भी अपडेट हो जाएगा। फिलहाल, यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है। हालांकि, इसे आने वाले अपडेट के साथ सभी यूजर्स के लिए रिलीज किया जा सकता है।

WhatsApp Secret Code फीचर

WhatsApp ने हाल ही में अपने यूजर्स के लिए नया Secret Code फीचर रिलीज किया है। इस फीचर के तहत व्हाट्सऐप यूजर्स अपनी पर्सनल चैट को सीक्रेट कोड के जरिए हाइड कर सकते हैं। यह पर्सनल चैट यूजर्स को सीक्रेट कोड एंटर करने के बाद ही शो होगी। प्राइवेसी के लिहाज से यह यकीनन यूजर्स के लिए एक काम का फीचर है। इस फीचर को स्टेज मैनर में रोलआउट किया गया है। ऐसे में आप तक इस फीचर को पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है।