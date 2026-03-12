WhatsApp लाया पैरेंटल कंट्रोल फीचर, माता-पिता को मिलेगा बच्चों के अकाउंट पर पूरा कंट्रोल

आज के डिजिटल दौर में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए WhatsApp ने बेहद काम का फीचर रोलआउट किया है। यह Parent-Manage Accounts है। इसके जरिए माता-पिता अपने बच्चों के अकाउंट पर नजर रखने के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। कंपनी का मानना है कि इस सुविधा के प्लेटफॉर्म पर आने से छोटे बच्चों के साथ होने वाले अपराध कम होंगे और अभिभावकों की चिंता कम हो जाएगी। इससे माध्यम से माता-पिता देख सकेंगे कि उनका बच्चा किससे बात कर रहा है और किन ग्रुप में जुड़ा है। और पढें: Meta का बड़ा कदम, WhatsApp, Facebook और Messenger पर स्कैमर्स की छुट्टी, लॉन्च हुआ नया सुरक्षा फीचर

WhatsApp Parent-Managed Accounts

इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के अनुसार, Parent-Manage Accounts को खासतौर पर 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लाया गया है। इससे बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। इससे माता-पिता को बच्चों के अकाउंट पर पूरा कंट्रोल मिलेगा। इसमें केवल मैसेज भेजने और कॉल करने की सुविधा मिलेगी। और पढें: WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खबर, जल्द मिल सकते हैं ये 5 नए कमाल के फीचर्स

कंपनी ने बताया कि माता-पिता को बच्चों के अकाउंट का एक्सेस लेने के लिए डिवाइस को आपस में लिंक करना होगा। इसके बाद वे देख सकेंगे कि उनका बच्चा किससे चैट कर रहा है, कौन-सी प्रोफाइल फोटो लगा रहा है और किन व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल है। और पढें: iPhone यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, WhatsApp में आया नया स्टिकर फीचर, ऐसे करें इस्तेमाल

इस नए फीचर के माध्यम से अभिभावक अपने बच्चों के अकाउंट के लिए छह अंको वाली पिन जनरेट कर सकते हैं। इससे अकाउंट सुरक्षित रहेगा और प्राइवेसी बनी रहेगी। इसमें चैनल व स्टेटस जैसे फीचर का सपोर्ट नहीं मिलेगा।

कैसे करें नए फीचर का इस्तेमाल ?

व्हाट्सएप के नए फीचर का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। नीचे फीचर यूज करने सभी स्टेप बताए गए हैं :-

1. माता-पिता को Parent-Managed अकाउंट के लिए रजिस्टर करना होगा।

2. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान माता-पिता को अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना होगा।

3. फिर माता-पिता को अपने और अपने बच्चे के डिवाइस को आपस में लिंक करना होगा।

4. अभिभावक को सेल्फी अपलोड करके अपनी पहचान की पु्ष्टि करनी होगी।

5. इसके बाद प्रोसेस पूरा हो जाएगा और माता-पिता को बच्चे के अकाउंट पर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा।

सुरक्षित रहेगा अकाउंट

कंपनी का कहना है कि बच्चों के अकाउंट पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। सभी चैट और कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगी। यदि बच्चों के पास अंजान नंबर से मैसेज आता है, तो उसकी जानकारी माता-पिता को मिलेगी।

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कब मिलेगा फीचर ?

मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के इस पेरेंट फीचर को आधिकारिक तौर पर रिलीज कर दिया गया है। इसे चुनिंदा क्षेत्रों में रोलआउट किया जा चुका है। आने वाले दिनों में इसे दुनियाभर के यूजर्स के लिए रिलीज कर दिया जाएगा।