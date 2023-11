WhatsApp अपने यूजर्स के लिए आए दिन नए-नए अपडेट्स लेकर आता रहता है। कुछ समय पहले ही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने डेट के जरिए पुराने मैसेज सर्च करने की सुविधा पेश की थी। वहीं, अब जल्द ही व्हाट्सऐप पर नया मैसेजिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जी हां, लेटेस्ट लीक रिपोर्ट की मानें तो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर Text Message Formatting टूल लेकर आने वाला है। इस टूल के जरिए यूजर्स अपने टेक्स्ट मैसेज के फॉर्मेट को अलग-अलग अंदाज में बदल सकेंगे। जानें डिटेल।

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि सफल बीटा टेस्टिंग के बाद Whatsapp ने सभी यूजर्स के लिए Text Message Formatting टूल रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस टूल के जरिए यूजर्स अपने मैसेज टूल को Code Blocks, Quote Blocks और Lists में स्टाइल कर पाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह टूल अब वेब यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है। WhatsApp Web beta 2.2350 अपडेट के बाद आप इस नए टूल को इस्तेमाल कर सकेंगे।

