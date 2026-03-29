Bihar Board 10th Result 2026 Live: आ गया बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, घर बैठे ऐसे फोन पर करें चेक और मार्केटशीट डाउनलोड

Published By: Manisha | Published: Mar 29, 2026, 01:43 PM (IST)
Bihar Board 10th Result 2026 Live: लंबे इंतजार के बाद फाइनली बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट जारी हो गए हैं। अगर आपने या फिर आपके किसी रिश्तेदार ने इस साल 10वीं की परीक्षा दी थी, तो आज 29 मार्च का दिन उनके लिए काफी अहम रहने वाला है। बिहार बोर्ड ने फाइनली रिजल्ट आउट कर दिए हैं। दोपहर 1:15 पर रिजल्ट्स को लाइव कर दिया गया है। इसे आप बिहार बोर्ड की साइट से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। यहां देखें घर बैठें फोन या फिर लैपटॉप पर रिजल्ट देखने का सबसे आसान तरीका। और पढें: BSEB Bihar Board Result: बिहार बोर्ड रिजल्ट आया, Online और SMS से ऐसे चेक करें रिजल्ट
बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट biharboardonline.bihar.gov.in , result.biharboardonline.org, secondary.biharboardonline.com, result.biharboardonline.org या फिर matricbiharboard.com के जरिए ऑनलाइन देखे जा सकते हैं।
#BSEB #BiharBoard #Bihar #Matric_Result_2026 #BiharBoardResult pic.twitter.com/VEt5apzW2b
— Bihar School Examination Board (@officialbseb) March 29, 2026
1. रिजल्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर दी गई किसी साइट पर जाना होगा। उदाहरण के तौर पर biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।
2. यहां आपको टॉप पर ही Bihar Board Matric Result 2026 का लिंक दिखेगा।
3. इस लिंक पर क्लिक करके नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा।
4. यहां आपको अपना रोल नंबर व रोल कोड एंटर करना होगा।
5. नंबर डालकर सबमिट कर दें।
6. इसके बाद ही नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको अपना रिजल्ट दिखने लगेगा।
साइट के जरिए रिजल्ट एक्सेस करने के बाद आपको वहीं रिजल्ट मार्कशीट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा। आप डाउनलोड पर क्लिक करके मार्कशीट को सेव कर सकते हैं। बिहार बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाा जरूरी होता है। रिपोर्ट्स की मानें, तो बिहार 10वीं परीक्षा 2026 में कुल 12,35,743 छात्र पास हुए हैं।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information