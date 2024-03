WhatsApp में आ रहा काम का टूल, स्टेटस में कर पाएंगे कॉन्टैक्ट मेंशन

WhatsApp अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पिछले कई महीनों से काम कर रहा है। हाल ही में मैसेजिंग ऐप ने टेस्टिंग के लिए नए इंटरफेस वाला स्टेटस टैब रिलीज किया था। अब मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नया फीचर जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे यूजर्स अपने स्टेटस में स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट को मेंशन कर पाएंगे। इससे यूजर्स के बीच तालमेल और कम्युनिकेशन बेहतर होगा। आइए नीचे डिटेल में जानते हैं नए फीचर के बारे में…

अपकमिंग फीचर्स ट्रैक करने वाली वेबसाइट wabetainfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि WhatsApp Android 2.24.6.19 बीटा अपडेट में नए टूल को स्पॉट किया गया है। इसके माध्यम से व्हाट्सएप स्टेटस (WhatsApp Status) में कॉन्टैक्ट्स को मेंशन किया जा सकता है।

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.6.19: what’s new?

WhatsApp is working on a feature to mention contacts in status updates, and it will be available in a future update!https://t.co/klWWEiSv8J pic.twitter.com/WHhyKbPhOX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 14, 2024