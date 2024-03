WhatsApp अक्सर अपने यूजर्स के लिए नए-नए अपडेट रिलीज कर रहा रहता है। इन अपडेट के जरिए यूजर्स को नए फीचर्स प्राप्त होते हैं। हाल ही में जानकारी मिली थी कि जल्द ही इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को चार से ज्यादा चैट्स को पिन करने की सुविधा मिलेगी। इसी बीच अब लेटेस्ट लीक में जानकारी मिली है कि जल्द ही चैट्स के साथ-साथ यूजर्स व्हाट्सऐप मैसेज को भी पिन कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल व्हाट्सऐप चैट के अंदर केवल 1 ही मैसेज को पिन करने की सुविधा मिलती है। हालांकि, जल्द ही नए अपडेट के साथ यूजर्स एक चैट में 3 मैसेज को पिन कर सकेंगे। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स।

Wabetainfo की लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि WhatsApp beta for Android 2.24.6.15 लेटेस्ट वर्जन में बीटा टेस्टर्स को नया फीचर प्राप्त हुआ है। इस फीचर के जरिए व्हाट्सऐप यूजर्स चैट के अंदर 3 मैसेज को पिन कर सकेंगे। बता दें, अभी तक व्हाट्सऐप पर केवल 1 मैसेज को पिन करने की सुविधा उपलब्ध है। दूसरे मैसेज को पिन करके वक्त पॉप-अप आता है, जिसमें जानकारी दी जाती है कि नया मैसेज पुराने मैसेज को रिप्लेस कर देगा।

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.6.15: what’s new?

WhatsApp is rolling out a feature to pin multiple messages, and it’s available to some beta testers!https://t.co/MAC6sucmYw pic.twitter.com/a1NlJKwK51

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 13, 2024