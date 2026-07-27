WhatsApp Channel Admins के लिए आ रहा नया फीचर, जान पाएंगे कौन-सी पोस्ट हुई हिट

Edited by Ajay Verma |Published: Jul 27, 2026, 10:51 AM (IST)
WhatsApp अपने चैनल एडमिन्स के लिए जल्द नया फीचर लेकर आने वाला है। इस टूल के तहत देखा जा सकेगा कि उनके अपडेट को कितने यूजर्स ने देखा है, जो एक मैसेज बबल में दिखाई देगा। इससे यह समझा जा सकेगा कि कौन-सी पोस्ट बेहतर परफॉर्म कर रही है और कैसे ज्यादा व्यूअर्स को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। और पढें: WhatsApp की चैट विंड का जल्द बदलेगा डिजाइन, नई शेप में देखने को मिलेंगे मैसेज
Wabetainfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp के Android 22.3.24.15 बीटा अपडेट से प्राइवेट व्यू काउंट नंबर फीचर का पता चला है। इस सुविधा के आने से एडमिन देख पाएंगे कि कितने यूजर्स उनकी पोस्ट देख चुका है। इससे यह समझना आसान हो जाएगा कि किस तरह के कंटेंट को पसंद किया जा रहा है और किसे नहीं। इसके तहत फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाना भी आसान हो जाएगा। और पढें: WhatsApp चैट में अब PDF फाइल्स डायरेक्ट होंगी ओपन और कर सकेंगे Edit, Adobe Acrobat के साथ मिलाया हाथ
WhatsApp is rolling out private view counts for channel admins! और पढें: WhatsApp का नया स्कैम, .exe और .dll फाइल्स से रहें सावधान, 1 क्लिक में Chat history और Contacts सब होंगे लीक
WhatsApp is introducing a new feature on iOS and Android that lets channel admins see how many people viewed their updates.https://t.co/8H1gpYYCiz pic.twitter.com/yKe7RAhA6f
— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 26, 2026
रिपोर्ट में आगे बताया गया कि व्हाट्सएप के प्राइवेट व्यू काउंट फीचर को एंड्रॉइड (Android) और आईफोन (iPhone) बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया गया है। इस फीचर के आने से मैसेज बबल में व्यू काउंट को देखा जा सकेगा।
व्यू काउंट फीचर को व्हाट्सएप चैनल में जगह दी गई है। जब एडमिन किसी पोस्ट को शेयर करेंगे, तो उन्हें उसमें व्यू काउंट नजर आएंगे, जिससे वह देख सकेंगे किस कंटेंट ज्यादा पसंद किया है। हालांकि, इन व्यू काउंट को फॉलोअर्स नहीं देख पाएंगे। यह फंक्शन एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में एक तरह से काम करेगा।
व्हाट्सएप प्राइवेट व्यू काउंट के अलावा पब्लिक व्यू काउंट पर भी काम कर रहा है। यह फीचर भी प्राइवेट काउंट की तरह काम करेगा। इसमें फॉलोअर्स भी देख पाएंगे कि किस पोस्ट को कितनी बार देखा गया है। फिलहाल, यह फीचर डेवलपमेंट जोन में बना हुआ है। इसकी टेस्टिंग शुरू नहीं हुई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसे सभी बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा।
व्हाट्सएप ने अभी तक चैनल के लिए आने वाले प्राइवेट व्यू काउंट फीचर की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, मगर रिपोर्ट्स की मानें, तो इस सुविधा को अगस्त के अंत या फिर सितंबर की शुरुआत में सभी स्टेबल यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है।