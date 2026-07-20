WhatsApp का नया स्कैम, .exe और .dll फाइल्स से रहें सावधान, 1 क्लिक में Chat history और Contacts सब होंगे लीक

WhatsApp पर एक के बाद एक स्कैम के नए-नए तरीके सामने आते रहते हैं। पहले स्कैमर्स जहां सिर्फ 1 OTP के जरिए लोगों को ठगने की कोशिश करते थे, वहीं अब लोगों को निशाना बनाने के लिए वे नए-नए तरीके ढूंढकर लाते रहते हैं। साइबर फ्रॉड व स्कैम से जुड़ी जानकारी देने वाले प्लेटफॉर्म ने एक नए स्कैम का अलर्ट जारी किया है। इस स्कैम के जरिए आपको व्हाट्सऐप पर View Details नाम से .exe या फिर .dll फाइल्स रिसीव हो सकती है। जैसे ही आप डिटेल्स व्यू करने के लिए फाइल को इंस्टॉल करेंगे, वैसे ही आपका पूरा व्हाट्सऐप हैक हो सकता है। हैकर्स आपकी सभी व्हाट्सऐप चैट हिस्ट्री व कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp Username: Meta ने सरकार के नोटिस का दिया जवाब, जल्द आ सकता है फैसला

Cyber Dost I4C ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए इस नए WhatsApp Scam की जानकारी सार्वजनिक की है। पोस्ट के मुताबिक, स्कैमर्स लोगों को ठगने का एक नया तरीका लेकर आए हैं। इसके लिए वो आपको व्हाट्सऐप पर 1 फाइल भेजेंगे, जो कि .exe या फिर .dll files फॉर्मेट में भेजी जाएगी। स्कैमर्स इस तरह की फाइल्स को अक्सर View Details, Invoice या फिर Document में भेजते हैं। और पढें: दोस्त का जन्मदिन भूलने नहीं देगा WhatsApp, ला रहा खास Birthday Notification फीचर!



जैसे ही आप उस फाइल को देखने के लिए फाइल को डाउनलोड करते हैं, तो खतरनाक मालवेयर आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है। इसके बाद से ही स्कैमर्स आपके व्हाट्सऐप वेब सेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें वो आपकी सभी व्हाट्सऐप चैट हिस्ट्री व कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस कर पाते हैं। ऐसे में वो आपक कॉन्टेक्ट को एक्सेस करके उन्हें पैसे मांगने वाला मैसेज भेज सकते हैं। सामने वाला सोचेगा कि आपको सच में पैसों की जरूरत है और वो दी गई डिटेल्स पर पैसे भेजकर स्कैम का शिकार हो सकते हैं।

रहें सावधान

अगर आपको कभी भी इस तरह की फाइल किसी अनजान नंबर से रिसीव होती है, तो उस पर भूलकर भी क्लिक न करें।

अगर अनजाने में आप मैसेज पर क्लिक करके फाइल डाउनलोड कर ली है, तो तुरंत 1930 नंबर पर फोन करके इसकी शिकायत करें।

इसके अलावा, अपने कॉन्टेक्ट्स को मैसेज भेजकर आगाह कर दें कि अगर आपको इस तरह से कोई मैसेज रिसीव होगा, तो वो आप नहीं होंगे।

Add Techlusive as a Preferred Source

WhatsApp के ये सेफ्टी फीचर हमेशा रखें ऑन

अगर आपको लगता है कि आपका व्हाट्सऐप हैक हो गया है, तो आप अकाउंट को रिसेट कर सकते है। इससे पहले अपने व्हाट्सऐप पर Two-step Verification फीचर ऑन कर लें। यह लॉग-इन के वक्त एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है।