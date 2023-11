WhatsApp बिजनेस में आ रहा नया फीचर, कारोबार बढ़ाने में मिलेगी मदद

WhatsApp अपने नॉर्मल ऐप और बिजनेस ऐप को बेहतर बनाने के लिए आए दिन फीचर रिलीज करता रहता है। साथ ही, नए-नए फीचर की टेस्टिंग भी करता है। इस कड़ी में अब इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ‘मार्किटिंग मैसेज’ नाम का फीचर लाने वाला है। इस सुविधा से बिजनेस यूजर्स को अपनी रीच बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसकी जानकारी व्हाट्सएप फीचर (WhatsApp Features) ट्रैक करने के लिए वेबसाइट wabetainfo की एक रिपोर्ट से मिली है।

रिपोर्ट के अनुसार, व्हाट्सएप ने Android 2.23.21.15 अपडेट रिलीज किया है, जिसके तहत Marketing messages फीचर को रिलीज किया गया है। यह फीचर बिजनेस टूल सेक्शन में मौजूद है। इसकी मदद से बिजनेस यूजर मैसेज को शेड्यूल कर सकेंगे। यूजर्स टेम्पलेट सेट करके हर मैसेज और ग्राहक के नाम को कस्टामाइज कर पाएंगे। साथ ही, उन्हें मैसेज एनालाइज करने की सुविधा मिलेगी, जिससे वह जान सकेंगे कि बिजनेस एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.24.22: what’s new?

Thanks to the business version of the app, we discovered that WhatsApp is rolling out a marketing messages feature, and it’s available to some beta testers!https://t.co/Sxkedd6UIa pic.twitter.com/ZEu7iQRFr9

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 15, 2023