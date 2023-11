WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को बेहतर बनाने के लिए नए-नए अपडेट रिलीज करता रहता है। ऐसे ही एक फीचर की जानकारी कुछ समय पहले सामने आई थी। कहा जा रहा था कि व्हाट्सऐप जल्द ही एक Secret code नाम का फीचर लेकर आने वाला है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपनी सीक्रेट चैट को एक्सेस कर सकेंगे। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में इस नए फीचर की पहली झलक देखने को मिली है। रिपोर्ट की मानें, तो यह फीचर कुछ बीटा टेस्टर्स केलिए रोलआउट कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस फीचर से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि लेटेस्ट WhatsApp beta for Android 2.23.24.20 अपडेट के जरिए कुछ बीटा टेस्टर्स को नया Secret code फीचर प्राप्त हुआ है। जैसे कि हमने बताया यह सीक्रेट लॉक फीचर यूजर्स की प्राइवेट चैट को लॉक करके हाइड करने में मदद करेगा। रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है, जिसमें इस फीचर की पहली झलक देखने को मिली है।

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.24.20: what’s new?

WhatsApp is rolling out a secret code feature for locked chats, and it’s available to some beta testers!https://t.co/KLN4GpU19z pic.twitter.com/LP6dbmKijM

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 12, 2023